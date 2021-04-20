華紙紙張 5月再漲一成

眼看國際原物料、貨櫃船運費漲勢不止，國內林漿紙大廠華紙為紓解成本壓力可能再度喊漲，5月紙張將再調漲7～10％！今年來國際漿價已飆漲六～七成，華紙已在第一季調漲7～10％，隨漿價續漲，預計第二季調漲15～20％左右；法人研判應是國際漿紙攀升走勢不變，不排除華紙6月還有調漲空間。



挾著漲價題材，華紙今年來股價從年初的12.2元一路飆漲96.31％，至4月20日收盤來到23.95元，單日成交量爆出7.32萬張大量，近四個交易日連四漲，領漲造紙類股，4月來就飆漲81.4％。



據國際最新行情，除了煤炭燃料漲勢在第二季暫歇，漿紙主要生產要素木片供給吃緊掀搶購潮，5月可能再漲，貨櫃船運運費半年來翻四倍並持續調升，原物料短缺上漲問題短期並無疏解現象。



反應在國內紙箱與紙張價格，今年截至5月，國內紙箱上漲15～20％，紙張累計平均上漲約35％，其中網購宅配常用白卡紙上漲最多、達五成，文化用紙及紙管紙上漲逾二成，進口新聞用紙上漲約四成。



除了漲價題材，許多投資人在問，年過半百的華紙憑什麼近期成飆股？法人表示，華紙去年宣示企業轉型再造，投入以紙張的材料科學為基礎的非塑、全循環材料供應商，上攻高附加價值的特殊紙種，今年開始將逐步顯現在營收獲利上，轉機題材讓華紙後市可期。



對照華紙獲利表現，隨漿價谷底反彈、產業復甦拉貨強勁，華紙去年第四季開始轉盈、EPS0.01元，今年第一季EPS0.09元，光是3月EPS就有0.08元，法人估，華紙今年全年獲利無懸念，甚至有機會挑戰2010年EPS 1.54元的水準。



今年將是華紙奮起年，4月紙廠例行歲修，預計5月歸隊投入營運可望全產搶市，另砸下數億元升級的花蓮廠，將於4月底首度投入長纖紙漿生產，支撐特殊紙衝刺市場；砸20億元購入觀音廠預計第三季加入營運，規劃為非塑材料終端產品研發生產加工基地。



目前華紙營收占比，紙漿只占一成，紙與紙板占三成，過半營收則來自特殊紙，已培養三大金牛產品，包括標籤用紙、食安用紙、建材用紙，及光電面板上的豐光紙、醫療用紙等，已跳脫傳統造紙，成為許多成長產業的材料供應商。