中鋼、河靜鋼 第二季動能強

全球用鋼需求持續升溫，且在下游製管、裁剪及鍍面烤漆等相關廠商強力下單下，中鋼5月內銷接單提前達標，可望達單月目標量62萬公噸左右，增添第二季營運動能；另外，越南河靜鋼6月接單不僅也順利達陣，且有超接情況，達到40萬公噸左右。



中鋼20日股價由黑翻紅，盤中最高點為39.1元，終場上漲0.35元，收在39元、單日漲幅0.91％，成交量43萬張。



中鋼20日應證交所要求，公布今年3月財報，稅前淨利為56.37億，稅後淨利45.7億元，單月EPS為0.25元。



中鋼15日開出5月內銷盤價，全面調漲熱軋鋼板、熱軋軋延與一般料、冷軋、電磁鋼片、熱浸鍍鋅建材與烤漆料等六項鋼品價格，除了中低與高規格電磁鋼片每公噸調漲500～1,000元外，其它產品每公噸大漲2,000～2,500元，平均漲幅8.1％，盤後即向下游相關廠商報價，提早於20日收單，順利達標。



中鋼指出，近來美國和大陸分別投入2.3兆美元、10.6兆人民幣擴大新基建計畫下，帶動全球用鋼需求持續增溫，且世界鋼鐵協會也上修今年度全世界鋼鐵需求由原來的4.1％上升到5.8％，並預期明年需求持續成長2.7％，再加上國內持續推動公共工程、基礎建設及民間營建業等需求不減下，帶動國內下游製管、裁剪及鍍面單軋廠等相關廠商接單暢旺，向中鋼下單意願增強，且頻頻要求增加供料。



惟中鋼考量產品種類較多，且鋼胚料源吃緊，只能按照規劃接單和生產，不敢貿然超接單，並優先供應國內廠商，期能如期交貨給廠商，避免有遞延供料情況。



此外，河靜鋼開出6月內銷盤價，熱軋每公噸調漲145美元、線材每公噸漲84美元後，展開接單，並傳出捷報，已順利達標，甚至有超接單情況，其中熱軋接單量達40萬公噸左右，較規劃目標量38萬公噸，增加2萬公噸，至於線材產品，則順利達到單月目標量7.5萬公噸左右，顯示越南市場需求強勁。