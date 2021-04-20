台泥大漲3.07％ 股價攀近13年高

台泥積極布局儲能事業，昨天宣布斥資1.32億歐元收購歐洲Engie EPS 6成股權，股價今天走揚，終場收在新台幣52元，寫下2008年5月以來新高價。

不只固守水泥本業，台泥集團近年積極布局再生能源、儲能及電池事業，最近更是動作頻頻，台泥昨天深夜召開重大訊息記者會，宣布以1.32億歐元收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48%股權，將躍居最大股東，收購案交割將於在取得主管機關核准後辦理。

受這項消息激勵，台泥今天股價早盤高點觸及新台幣54.9元，漲幅近9%，終場漲勢收斂，收漲3.17%，以52元作收，寫下2008年5月以來新高價。

ENGIE EPS是在法國上市的儲能公司，針對先進電池儲能系統（BESS）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能等，均擁有各式專利及產品，更在今年與全世界第4大汽車公司Stellantis共組合資公司，而Stellantis日前宣布，歐洲區將自2025年全部轉生產電動車、約338萬輛。

ENGIE EPS在今天指出，未來將更名為NHOA，在台泥企業加入後，NHOA將邁向永續發展的未來，致力提供乾淨能源及運輸的行動方案。

台泥董事長張安平表示，若要走進全球市場，要與世界人才合作，能源事業布局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力。歐洲在綠能及儲能發展是世界先驅，為了掌握未來的科技與市場，台泥在收購股份後將持續增資，與ENGIE EPS專業團隊攜手投入全球市場。

根據統計，在2025年時，全球充電商機將達4500億美元，其中，電動車大幅成長，充電樁及快充樁的需求也將大幅提升。不過電動車充電時間過長、售價仍然偏高，仍是其目前痛點。台泥說，相信未來快充能快速發展，將原本達8小時的充電時間，降至半小時以內，而充電樁與快充樁正是ENGIE EPS強項技術。

在這起收購案之前，台泥循環能源科技董事會3月通過子公司能元科技投資計畫，金額上限為100億元，預計在台泥高雄小港紙廠舊址，設立台灣第一座超級電池工廠。

能元科技目前是全台最大鋰電池生產商，台南廠產能為每年1.5GW，不過因設備足以因應下一代電池需求，因此決議設立新廠，新廠房將專攻鎳三元電池，產能約1.8GW，相當於每年生產2.4萬台電動汽車所需電池量。

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