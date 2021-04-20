美食外送平台大刀砍薪 外送員組工會自救

台灣兩大美食外送平台近期宣布要更改計薪結構，傳出將會讓線上外送員薪資大砍2成，引發外送員不滿，20日在勞動部集結陳抗、宣布擬組成「全國外送產業工會」爭取權益。對此，勞動部表示，外送員透過「團結權」籌組工會，為自身權益發聲，勞動部樂觀其成。

同時，勞動部也呼籲業者，應針對外送員關切勞動權益，包含費率保險等，主動積極與工會對話，而且觀察許多國家之外送員平台工會，皆透過與業者協商尋求最適費率及保險，達到雙贏局面。

勞動部表示，近年新經濟模式之發展，具複雜多元的特性，食品平台外送業者和外送員間的法律關係為何，仍須依個案事實判斷。但勞動部在尊重經濟活動創新發展，及勞動者選擇工作自由之原則下，在重視外送員的勞動權益及職業安全衛生保障方面，已修正發布「食品外送作業安全衛生指引（3.0）」及「職業安全衛生設施規則」，供平台業者訂定食品外送作業危害防止計畫；並提出《勞工職業災害保險及保護法》草案，且立法院刻正審議中，擬擴大納保對象及提升給付保障等。 勞動部強調，外送員產業工會於籌備期間及組織後，勞動部有提供相關補助費用，同時，新成立工會及協助的團體，也可以向勞動部申請獎勵金。另勞動部可依雙方意願，提供專家協助雙方進行對話協商，尋求雙方最適方案，保障勞動權益。