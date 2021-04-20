台泥揮軍電動車 收購歐洲儲能商6成股權

繼水泥版圖擴及歐亞非之後，台泥19日宣布，以歐元1.32億收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48%之股權，成為該公司最大股東。

ENGIE EPS為座落義大利並於法國上市之儲能公司，在先進的BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能皆擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。

台泥指出，ENGIE EPS更具有未來市場發展潛力的是，於2021年與全世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特、克萊斯勒加標緻）共組合資公司，Stellantis在全球汽車市場有9%市佔率，年產汽車770萬輛，且已於2021年三月正式宣布，歐洲區將自2025年全部轉生產電動車（約338萬輛），若以每部汽車需要5000顆電池，預計四年後每年會需要169億顆電池，及全歐洲適用之充電樁及快充樁。

台泥指出，此次收購股權案，對於近年積極布局再生能源、儲能及電池發展的台泥企業團，能源布局將更全方位，並成為台灣首家進入歐洲電池與儲能市場的企業。

台泥企業團董事長張安平強調，「要走到世界市場，一定要與世界的人才合作。能源佈局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力。」。歐洲在綠能及儲能發展是世界先驅，為了掌握未來的科技與市場，台泥在收購股份後將持續增資，與ENGIE EPS之專業團隊攜手投入全球市場。

台泥指出，台泥過去在太陽能、風電、地熱及海洋溫差發電的投入，在台灣再生能源市場已經是領先者，但綠能發電不穩定，必須搭配儲能才能穩定供電。

因此台泥企業團所屬台泥綠能以及能元科技，共同啟動了全台首座AFC智慧儲能系統（Automatic Frequency Control），使用的即是能元本身的電池，然其中的PCS仍需外購。

未來收購ENGIE EPS後，其團隊1/3以上具儲能及電力相關碩博士學歷，且團隊成員主要來自義大利最好的米蘭理工大學，台泥企業團在參與台電AFC標案時，所欠缺之EMS（能源管理系統）及PCS（電力轉換裝置/系統）之設計與製造能力，都會因此購併案而補足。