台聚2月賺贏去年Q1 每股賺0.32元

台聚（1304） 自結2月單月稅後純益3.39億元，年增2.17倍，每股純益0.32元，單月賺贏去年首季的0.2元。

台聚去年EPS以2.25元交出九年新高佳績後，今年2月因德州冰風暴推升全球石化品價格大漲，帶動業績進一步成長，3月又受惠太陽能需求暢旺，主力產品EVA價量齊揚，營收以62.1億元創下新高，月成長33%，年增近五成，累計第一季營收162億元，年成長率42.6%，預期首季獲利也可望有亮麗表現。

由於營運耀眼，激勵台聚股價強勢表態，連拉三支漲停板，19日以38.75元作收，創下近十年新高，3月以來短短一個半月，波段漲幅接近八成。由於股價波動過大，應主管機關要求公布自結獲利，2月自結每股純益0.32元，單月賺贏去年首季的0.2元。

法人表示，第二季有5家EVA歲修，合計年產93萬噸，占亞洲產能28％，加上4、5月為鞋材旺季，一般發泡級EVA需求穩定，太陽能及電線電纜料需求也佳；再則，由於大陸新增120萬噸EVA產能，預計要到下半年或明年第一季才會投產，在此之前EVA因為供需緊俏，價格可望維持高檔，有助台聚第二季業績再攻高。

不過，從原料來看，台聚產品原料最大宗為乙烯，乙烯價格去年第四季不到1,000元，今年3月上旬一度漲至逼近1,200元，導致台聚成本轉嫁壓力增加，但乙烯價格已從3月下旬逐步下滑，多少緩解台聚成本壓力。

營運倒吃甘蔗的台聚，在石化產品報價大幅成長、原料價格下跌的一來一往下，去年第四季在利差空間大幅增加中，單季純益季增 1.16倍、年增超過3倍，每股賺1.21元，帶動全年度EPS達2.25元，董事會已決議配發每股1元現金股利，是九年來新高。

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