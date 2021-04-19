貨櫃船公司：Q3業績不墜

台驊投控董事長顏益財與國內超大型攬貨公司董事長都認為，貨櫃船公司第二季獲利估計與第一季相當，第三季市場進入傳統旺季，碼頭壅擠與缺櫃問題估計會逐漸改善，船公司近期頻頻取消的船班也將恢復，雖然屆時買艙費會降低或取消，但是船公司因為裝載量增加，業績估計也是會和第二季相當。

顏益財分析，原本第二季市場沒那麼看好，蘇伊士運河發生的「長賜輪」擱淺事件讓航運秩序大亂，供應鏈遭到破壞，船隻周轉率大幅降低，另一方面美國港口壅塞問題一直沒有改善，同樣影響到船隻周轉率，而市場上可用的船都已用上，船公司短期內也不可能增派船隻航行，因此市場上供應的船班減少，船公司收載的貨是減少的，但是有買艙費彌補減少的量。

第三季原就是歐美線旺季，在船運逐漸理順後，船公司的運力可全部用上，即使實收運價下跌些，因為總裝載量增加，營收獲利估計不會比第二季差。

超大型攬貨業者則指出，現在船公司訂艙都已經滿到5月底，買艙費一直在加高，急貨怕被排到第二、第三優先裝船順序，都以最高價買艙。

大陸中國遠洋海運響應大陸水運局穩定運價政策，一直沒有收買艙費，因此去年獲利不如同業，但是今年開始比照馬士基航運，讓託運人上網搶艙比價。

據Freightos波羅的海貨櫃運費指數（FBX），中國-北歐本周上漲至每大箱（40呎櫃）7,354美元，受蘇伊士運河堵塞事件影響，市場面臨短期內運力不足的狀況，即期市場運價上漲，歐洲線運價將在下周再次飆升，估計會回到2月中旬的高點8,430美元，甚至更高，託運人為確保艙位，過去僅與數家船公司簽長約，現在採取儘量多簽策略，大型攬貨公司簽約家數都在十家以上。

貨櫃三雄 法人樂看股價拚百元

貨櫃三雄陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）19日股價持續大漲，萬海更是以漲停作收；法人認為，以三家公司今年的獲利預估，股價很有機會擠進百元俱樂部，陽明因為多次被列為注意股，這一次被限制股票每20分鐘搓合一次，估計22日結束禁閉後，可望出現價量齊揚的狀況。

長榮19日收盤價68元，盤中曾經漲停達69.5元，成交量約43.35萬張；陽明收盤價55元，一度漲停達55.6元，成交量約6.62萬張；萬海則是亮燈漲停，大漲7.3元、以80.6元作收，成交量4.36萬張。

法人分析，貨櫃三雄上半年EPS估計在12到14元之間，第三季是歐美線旺季，第四季是亞洲線旺季，全年EPS都可望上看20元、甚或更高。

另貨櫃船運市場雖然近期有較多新船訂單，但僅約為現有船隻的15％，在2010年新造船訂單曾經高達六成，且新船要二到三年後才會交船。

另貨櫃船平均船齡高達21年，而環保規章一再拉高，老舊船隻有汰換的急迫性，國際海事組織（IMO）今年5、6月可能通過能源效率設計指數EEDI（Energy Efficiency Design Index），並自2023年1月開始實施，屆時缺乏節能效率的船隻就要更換主機，或是透過減速航行達到降低排碳效果，船公司需要投資新的高效節能船，用來汰換舊船。