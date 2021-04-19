東元董事黃立聰PO文：「再尷尬也要支持改革」

東元現任董事，也是大股東黃博治之子黃立聰19日在臉書以「問我為什麼是反抗軍、再尷尬也要支持改革」為題暢談東元，直指黃茂雄的意見直接變成公司的「潛規則」，讓公司在困境中停滯，策略搖擺無法專注。此外，東元雖然加入MIH聯盟，不過投資電動車依舊策略保守。

黃立聰表示，黃茂雄是他從小就認識且尊重的長輩，自己在公司經常稱呼他為「阿伯」，他為東元做了無人能及的公關，但也因為太受敬重，他的意見就會直接變成公司的潛規則，指名下一位董事長就是凌駕董事會職權的潛規則，這個在董事會及高階主管中存在著潛規則，讓公司策略不斷搖擺無法專心。

黃立聰說，東元「財務文化」領導發展，公司文化變成由財務指標主導管理，副作用是扼殺了員工的熱情，東元至今只能維持在馬達代工的角色，有熱情想衝刺的同仁們不斷失望而離職。

他指出，東元現在雖加入MIH聯盟、投資新創公司，依舊維持「保持落後」的策略， 加入MIH聯盟，東元大約排名第500家，整個聯盟有1,500家廠商，這並不是一個特別偉大或是令人振奮的事情，公司卻用來宣傳。黃立聰認為，在這個時間點投資新創公司，讓人覺得有太多非理性的考量，或只是安全地跟進鴻海的腳步。

東元長期以來在潛規則及財務文化的管理下，雖能維持成長、但也扼殺了熱情及創意。真正帶領東元變成電動車動力的領導品牌，看的是電動車之後的下一個產業在哪裡？要聚焦跳躍投資到下一個產業，再把技術及成果回頭植入電動車產品，東元才能領先競爭者，這也是改革派的想法。

東元攻離岸風電 再奏捷

東元電機再奪下離岸風電產業在地化商機，已與國內外幾家離岸風電開發商，以及國際知名永磁風力發電機製造大廠，共同簽署合作框架協議，將承製風力發電機的定轉子原型機，並與協議夥伴共同爭取，承製台灣2025年之後所需求的風力發電機原型機。

這是國內第一家業者正式跨入離岸風電發電機的生產，也使離岸風電供應鏈生根台灣再向前邁進一大步。

據了解，東元電機此次簽署的合作框架協議，包含2025年之前的風力發電機定轉子原型機採購，也希望爭取2025年之後台灣風場區塊開發的商機。此項離岸風電在地化的重要進展，也代表開發商及發電機製造大廠，都高度認可東元電機在大型馬達與發電機之生產、製造與測試能力。

東元電機在風電領域著墨多年，東元表示，發電機是風機系統的核心，承製離岸風電發電機，除了發電容量加大之外，還有產品可靠度高，體積要小、重量要減輕以及適應台灣氣候環境的散熱能力等三大挑戰，一旦東元生產的原型機通過驗證，並導入風力發電機系統廠的供應鏈清單，將成為政府推動離岸風電關鍵零組件國產化的指標。

發電機關鍵零組件的生產，是東元進入離岸風電產業的第二項產品，稍早在陸域變電站的承包工程，東元電機已有相當大的進展。

目前東元取得包括彰芳暨西島風場等900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備、遠端監控系統等優勢。

東元表示，2025年前將繼續積極爭取如海龍、福爾摩沙III等離岸風電變電站工程，估計商機超過85億元；2025年之後政府每年可望釋出1GW建置容量，相關陸域變電站工程、運轉後的設備運維商機，也都會是東元爭取的方向。

東元可說是台灣最早投入風機產業的電機廠商，若能進入離岸風電關鍵零組件的供應鏈清單，在地製造的離岸風力發電機，不僅可以提供台灣市場，也可就近打入包括日本、韓國與東南亞等亞太區域市場，將為東元帶來可觀的商機。