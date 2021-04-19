蘇伊士塞船後遺症 歐美線5月恐再漲

蘇伊士運河「長賜輪」擱淺問題在3月29日排除後，425艘排隊船隻開始通行，讓原已壅塞的歐洲、地中海與美國東岸港口更加壅塞，上周開始蔓延到亞洲主要港口，同時美國洛杉磯爆發卡車司機罷工，加拿大蒙特婁港碼頭工人罷工，整個市場亂上添亂，上周歐美線才剛調漲運價，船公司已表示5月應該還會再漲。

上周五上海航運交易所公布的數據顯示，上海運往美西每大箱（40）運價4,432美元，較一周前上漲501美元，漲幅12.74％；美東5,452美元，周上漲118美元，漲幅2.21％；歐洲線每箱（20呎櫃）4,187美元，周漲223美元，漲幅5.63％，但是攬貨業者指出，這都只是牌告價，僅供參考。

目前美西線買艙費在1,500到2,500美元間，不少因美西塞港嚴重，加上陸運困難，轉由美國西北岸他可馬港進出的貨載，因為缺艙嚴重，買艙費約3,000美元，美國東岸買艙費有船公司因為訂艙已滿到5月底，直接訂出1萬美元收費，大陸媒體甚至指明是哪家船公司的行情最高，而高價值的科技產品，廠商也不在乎高昂的買艙費，時間比較重要。

英國、德國都傳出亞馬遜多個倉儲爆滿，整個運輸供應鏈已經亂了套，電商業雖然大賺，但也為運輸物流問題大傷腦圍。

全球最大中轉港新加坡碼頭以高效率聞名，但壅塞問題已拖了很久，上周候港船隻多達83艘，船隻平均要候港二到三天，上周五上海運往新加坡每箱運價高達874美元，約為去年同期八到九倍的價格。

而因為疫情讓美國十大貨櫃港在今年3月全年最淡月的進口量年增67.8％，《The McCown Report》上周四發的統計數字顯示，東海岸/墨西哥灣沿岸港口的進口量年增48.5％，西港口進口量增長89.5％；洛杉磯港發布的進口貨櫃有490,115箱，年增122％；出口貨櫃122,899箱，年增1％。出境空箱344,585箱，年增219％。

此時德國赫伯羅德航運宣布史上最大貨櫃訂造案，斥資5.5億美元訂造15萬箱，另外還訂造八千個特殊櫃。該公司也率先提出5月15日起調漲東亞-美加航線運價，每箱漲960美元，每大箱漲1,200美元。該公司所指東亞包括兩岸三地、東南亞、東北亞與俄羅斯太平洋沿岸各省。

船公司、攬貨業 5月長約喬不定

貨櫃船運市場美國線年度長約本月底即將到期，但是船公司與攬貨業者都表示，至今一張都還沒簽，主要是各項營運成本在拉高，船公司希望將價格訂得更高，而攬貨業希望價格低些，量多簽一點，估計要到最後一周才簽得下來。

船公司指出，目前所有營運成本都在拉高中，油價已回到疫情前水平，租船費用倍數成長，巴拿馬運河通行費6月1日要調升57％～167％，港口壅塞與缺工、缺櫃問題未解決，墊高營運成本，連新加坡港務公司都提出明年漲價辦法。

航商坦言，長約價自然是低於現貨市場價格，但目前現貨市場價格很高，船方希望長約價盡量拉高，且貨載必需平均分散在12個月，也不希望客戶拉高簽約貨量，基本上還是要將長約貨量限定在五成左右；另今年不少新客戶上門，船方都會主張先簽少量試試。

不過目前嫌低的長約價，在市場淡季就有可能成為高運價，保障一定獲利，考慮與貨主長期關係，今年簽約量可能逼近六成。

攬貨公司則指出，現在是賣方市場，長約價已是去年倍數價，攬貨業仍然沒得選擇，船公司與大型直客的約多已簽署，攬貨業部分則一張都沒簽，估計簽了以後初期每個月僅能有一成貨用長約價，其餘還是要隨行就市，等市場供需趨於平衡，估計約有三成貨可用長約價運送，船公司都會採用很大的彈性條款保障船方利益。

美國線今年大型直客、攬貨公司長約價與現貨市場運價





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