長賜輪擱淺效應 北美線運價大漲

長賜輪擱淺效應顯現，主要港口航班準點率持續偏低，加上北美多地爆發碼頭工人罷工，帶動歐美航線海運運價走揚，根據最新報價，遠東到美西、美東運價雙雙寫下新高。

根據外媒報導，美國洛杉磯港、長堤港等地卡車司機展開罷工活動，對於塞港問題更是雪上加霜。

最新一期運價顯示，遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）達4432美元，漲幅12.7%；遠東到美東每40呎櫃為5452美元，漲幅2.2%，兩者均寫下新高。

貨攬業者分析，美國塞港及缺工問題未解，又一度碰上蘇伊士運河堵塞，影響歐亞航線供給，艙位短缺狀況相當嚴峻，推估第2季運價續揚。

陽明股東報告書出爐，陽明董事長鄭貞茂指出，對於今年展望，全球經濟可望呈現復甦，雖武漢肺炎疫情可能再度復發，且美中經貿政策充斥不確定性；不過陽明對於經濟、貿易發展仍抱持謹慎看法。

他指出，航運市場存有許多不確定性，不過新船訂單有限，且航商運力管理持穩，認為供需在今年將保持平衡。

散裝航運部分，代表散裝船景氣榮枯的波羅的海乾散貨指數（BDI）16日來到2385點，寫下2019年9月以來新高。

慧洋-KY指出，散裝航運自去年下半年已明顯復甦，今年受惠全球經濟活動重啟，海上運輸需求暢旺，首季淡季不淡，堪稱是最旺淡季。波羅的海乾散貨指數（BDI）持續走揚，對於今年表現審慎樂觀，全年營運看旺。

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