4/18前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|4/19（一）
|央行公布3月銀行人民幣業務
|4/20（二）
|經濟部公布3月外銷訂單
星展銀行／2021第二季投資展望
路易威登LV首度在台開辦家具展
SOGO母親節第二波記者會
2021年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮
|4/21（三）
|中經院／2021年第2季台灣經濟預測
TOUCH TAIWAN觸控展，至23日
IKEA內湖店開幕前預覽記者會
比漾廣場母親節記者會
4/21-4/23 南僑油脂夏季特展
|4/22（四）
|財政部所得稅開徵記者會
主計總處公布3月失業率
央行公布3月五大銀行新承作放款
中鴻召開5月廠盤會議
高雄仁武產業園區招商說明會
|4/23（五）
|經濟部公布3月工業生產、批發、零售及餐飲業營業額
央行公布3月金融情況
台灣經濟研究院公布4月份景氣動向調查報告
現代財經基金會／台灣循環經濟發展論–新書發表暨研討會」
外貿協會邦交國及新興市場國家留台生人力媒合計畫發布會
台中國際旅展
|4/24（六）
|特力集團澎湖昇恆昌金湖廣場首家店開幕
國際財經焦點
|4/19（一）
|歐元區2月建築產出
日本2月工業生產終值
|4/20（二）
|英國2月失業率
澳洲央行公布會議記錄
德國3月PPI
韓國3月PPI
|4/21（三）
|英國3月CPI與PPI、2月房價指數
加拿大3月CPI、央行利率決策
澳洲3月零售額、領先指標
|4/22（四）
|美國上周初領失業救濟人數、3月成屋銷售、3月領先指標
歐洲央行開會、4月消費者信心指數
法國4月企業信心指數
|4/23（五）
|美國3月新屋銷售、4月綜合PMI以及製造業、服務業PMI
英國3月零售額、4月消費者信心指數、4月綜合PMI以及製造業、服務業PMI初值
歐元區、德、法4月綜合PMI以及製造業、服務業PMI初值
日本3月CPI、4月綜合PMI以及製造業、服務業PMI初值
陸港澳焦點
|4/19（一）
|攜程於港股正式掛牌
新東方教育、中國鐵塔H股公布第一季財報
|4/20（二）
|4月貸款市場報價利率（LPR）
|4/21（三）
|長城汽車H股公布第一季財報
2021上海車展，至28日
|4/22（四）
|Swift公布3月份人民幣在全球支付占比
|4/23（五）
|大成食品H股公布第一季財報
|4/24（六）
|2021數位中國建設峰會在福州舉行，至26日
台股一周焦點
|4/20（二）
|除權
|天宇
|4/23（三）
|股東會
|泰聚亨-DR
|4/23（三）
|除息
|晉椿、光明
|4/23（三）
|法說會
|富林-KY、生達、豐興
|4/24（四）
|股東會及臨時會
|新鉅科、鉅橡、明輝-DR、亞太電
|4/24（四）
|除權息
|台燿、巨路、華研、聯華、統領、華孚、至上
|4/24（四）
|法說會
|三商電
|4/24（四）
|新股買賣
|志強-KY
|4/25（五）
|股東會
|嘉威
|4/25（五）
|除權息
|仁寶、尚凡、廷鑫
|4/25（五）
|法說會
|同欣電、中再保
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