4/18前瞻一周》下周國內外財經焦點

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經濟部公布3月工業生產、批發、零售及餐飲業營業額

央行公布3月金融情況

台灣經濟研究院公布4月份景氣動向調查報告

現代財經基金會／台灣循環經濟發展論–新書發表暨研討會」

外貿協會邦交國及新興市場國家留台生人力媒合計畫發布會

台中國際旅展