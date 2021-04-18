資金大風吹！記憶體族群漲價題材護身

美國公債殖利率自高點回落，資金重返科技股，改變先前市場的資金偏好，那斯達克指數有望跟上創高趨勢，同時提供台股創高的有利條件，主攻部隊也將順勢交棒給先前受壓抑的電子大軍。

美國銀行(BofA)數據顯示，自2020年11月以來的五個月時間，全球股票型基金獲得高達5690億美元的資金淨流入，大幅超越過去12年以來資金流入量總和的4520億美元。

ETF影響力越來越大

由於投資人對傳統主動型基金公司的高手續費及令人失望的績效日益不滿，流入股票型基金的資金大多是流向股票型ETF，2020年股票型ETF的淨流入金額2318億美元創新高，推升全球ETF總資產規模達到歷史新高的八兆美元，自金融海嘯以來流向ETF的新資金則已超過4.6兆美元。

根據倫敦顧問公司ETFGI，2020年全球流入ETF的金額高達7629億美元，較2019年淨流入5690億美元成長34％，資金流入規模有增無減，ETF投資熱潮仍持續升溫中。因此，可確定ETF對股市多空的影響力將持續增強，其資金流向就成為判斷未來行情變化的重要指標。

資金回流科技股 FAANGM領先創高

觀察ETF.com的ETF資金流向數據，可發現4月截至4/7獲得資金淨流入榜首是追蹤那斯達克100指數的QQQ，單周獲得33億美元的淨流入，顯示資金對因美國公債殖利率飆升導致評價修正及拜登提高企業稅最大受害者的科技股，原先的恐慌疑慮隨著美債殖利率自高點回弱而開始淡化。

進一步觀察QQQ的主要成分股，前五名分別為蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉及臉書，剛好也是美股科技指標FAANGM的主要成分股，合計佔QQQ比重近37％。換句話說，4月前五個交易日流入QQQ的33億美元，其中有12.2億美元用來買進上述五檔股票，也推升微軟及臉書股價領先創高。一旦資金持續往QQQ流入，科技股FAANGM全面創高就是大概率的發展，那斯達克指數跟上道瓊及標普500指數創高腳步，就只是時間的問題。

財報、財測基本盤 超級財報周免驚！

由於美股已陸續創高，時序又進入美股超級財報周，投資人焦點必然會轉向財報內容，成為影響短線盤面波動的主因。根據Factset統計，標普500企業第一季獲利預估將年增23.3％，會是2018年第三季以來最大增幅，較2020年年底預估的15.8％上修。其中，除了消費耐久財、金融、原物料類股獲利成長最為強勁外，科技股獲利預估成長率也有22.3％，出現財報地雷低，或許也是近期資金轉向QQQ的原因之一。

另根據預估標普500企業第二季至第四季獲利年增率將分別為51.9％、18.3％及13.9％，全年獲利預估年增25.4％，優於第一季的23.3％。值得注意的是，因2020年同期疫情爆發衝擊最嚴重的低基期優勢，今年第二季的獲利年增率將為全年表現最佳的一個季度，可預期接下來各企業在超級財報周所給出的財測，不至於讓人跌破眼鏡，有利行情延續目前的多頭格局。

那斯達克創高 有利支撐台股攻高之路

如果FAANGM及那斯達克指數都開始創高，不僅代表科技股評價重新向上調整，也有利整個美股的評價調高，甚至在美股客戶評價調升、股價創高的過程中，也會帶動台股相關打工仔的評價、股價同步走揚，成為支撐台股指數創高的有利條件。

另一個有利科技股表現的條件則來自於即將創新高的比特幣，一旦比特幣創高就會吸引資金轉進資產持有比特幣的特斯拉；特斯拉股價反彈又有利資金轉進主要持股特斯拉的女股神Cathie Wood一系列ETF；資金轉進女股神ETF有利其科技股主要持股表現，進一步推升那斯達克指數；那斯達克指數創高又將激勵供應鏈的費城半導體指數及台股。

在那斯達克指數創高的背景下，勢必重新點燃資金對於科技股的偏好，目前景氣復甦股當道的局勢也會略為改變，投資人可適度調整投資組合，拉高電子股的投資比重，創造更好的操作績效。

記憶體漲價題材護身

投資人可關注第二季具有漲價題材且股價尚未大漲反應的電子族群，有望成為近期資金卡位新方向，像是報價全面上揚的記憶體產業。雖說今年DRAM和NAND Flash上游廠商資本支出均增加，但新增產能有限，位元數總供給增加分別為19％及32％。

根據群益投顧分析，筆電、智慧型手機及消費性電子等DRAM需求持穩，伺服器歷經半年庫存調整，也重啟備貨，DRAM產品價格第一季全面起漲。NAND Flash則受惠5G手機及疫情帶動的筆電、平板等應用推升，加上控制晶片因供給短缺而漲價，帶動合約價提前止跌。

供需吃緊至年底

記憶體模組廠威剛(3260)表示，DRAM第二季各項應用對記憶體的需求同步起飛，DRAM供不應求態勢將更為嚴重，合約價將明顯上漲，迎頭趕上現貨價走勢。NAND Flash因整體應用消耗量持續擴大，第二季可望出現新一波漲價效應，促使客戶備貨力道更加強勁。

DRAM南亞科(2408)則認為第二季各類應用的合約價皆將上漲，強勁的PC及消費性電子需求將延續，消費電子產品如電視、機上盒需求仍強勁，未見重複下單風險，能見度至少延續至今年底，伺服器及智慧型手機需求則將啟動復甦。

目前全球供應商庫存水位低，供給秩序穩定，至下半年則需觀察同業擴產狀況，以判定2022年供需是否持續吃緊。

不過，台灣記憶體廠主打利基與客製化市場，非主流市場，優點是營運穩定，缺點是成長有限，產品報價也不一定跟標準型產品同步，股價對標準品報價反應自然也會有不同步的情況，NAND Flash控制晶片廠群聯(6239)股價走勢，可作為記憶體族群的觀察指標。

記憶體IC短線遇亂流

近期世芯-KY(3661)受飛騰科技被列入美國禁運名單的利空衝擊，股價無量跌停引發IC設計族群的賣壓，在市場信心偏弱的背景下，記憶體IC族群難免受到影響，股價波動風險相對較高。

新聞來源：理財周刊、文：高適

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