中鋼突然變好！謝金河提問 翁朝棟這樣說

過了一個清明，中鋼市值增加千億！

今天在晶華酒店，坐在台下，聆聽中鋼董事長翁朝棟的演講，悶了好幾年，這回翁董事長火力全開，他對中鋼的未來充滿信心與期待。從翁董事長走馬上任迄今，這是他對中鋼的未來最有把握的一次。

翁董事長說放了一個長假，中鋼公司市值增加千億，這是真的！4月1日中鋼收盤25.8元，不到幾天，中鋼的股價跑到33.6元，市值增加1230億元。我問他說，中鋼為什麼突然變得這麼好？

他說這一波鋼價上漲是歐美帶動，台灣熱軋鋼捲一噸約800美元，美國是1500美元，歐洲約1150美元，價差拉大了，加上美國對中國鋼材開徵25%反傾銷關稅，而中鋼在越南的越鋼，河靜都轉虧為盈，中鋼漸入佳境。

中鋼從2019年第四季開始虧損，連續虧損4個季度，去年第四季大賺52.45億元，今年前兩個月已賺74.6億，看起來有一季賺百億的機會。過去股價牛皮的中鋼也跟著大牛翻身。



中鋼過去市值約在3000億，這回跑到5185億，已追過日月光，台化，成為僅次於富邦金的第12大市值企業，這是中鋼公司近10年以來最好的成績。

翁董事長說，未來的中鋼不在求大，而是求精，求好，不斷技術升級，像中鋼為Tesla量身打造的特殊鋼材，中鋼已成Tesla最核心供應鏈成員。

在離岸風電，太陽能的投資，中鋼也沒有掉隊，像離岸風力發電的水下工程，興達海事花了兩年才解決電銲的問題。這次拜登的百年大型基礎建設計劃，可能給台灣鋼鐵產業帶來空前機遇，尤其市場完全在美國的大成鋼及大國鋼可能是最大受益者。

我在翁董事長身上看到他展現幾年來不見的自信心！

文章來源：今周刊；文：謝金河

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