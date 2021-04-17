長賜輪事件啟示與預防 引發全球熱議

蘇伊士運河「長賜輪」擱淺阻塞航道危機雖已解除，但是後續理賠爭議才要開始，估計將是一場曠日費時的艱難工作，而這次事件帶來的啟示與未來的預防措施也引發全球熱議，大陸中國船東協會13日剛召開蘇伊士運河擱淺事件專題會議，香港理工大學、董浩雲國際海事研究中心與台灣的中國航運學會、逢甲大學運輸物流系等27日也將召開國際線上研討會。

大陸前交通部副部長徐祖遠在中國船東協會的會議上指出，蘇伊士運河一艘船事故可以切斷全球海運大動脈，對全球貿易造成近百億美元損失，表現世界經濟的脆弱性與相關性，凸顯船員身心健康與專業技能重要性，需要提高運輸系統彈性，也讓大家見識到航運的重要性。

徐祖遠認為，這次蘇伊士運河大阻塞給全球貿易和供應鏈敲響警鐘，航運通道是保證全球貿易、航運及供應鏈體系穩定至關重要的載體。因此他建議，關鍵海運通道阻斷時，積極參與和爭取國際組織救援；研究並執行關鍵海運通道阻斷的替代航行應急方案；提高運輸系統彈性，提升關鍵節點的抗風險能力；建立專家團隊庫和應急裝備資源庫；加強技術與法律、海事公約結合問題研究，提高全球航運業治理能力，搭建全球層面的應急協調機制。

我國前航政司司長吳榮貴認為，最值得台灣省思的是應如何建立專家團隊庫和應急裝備資源庫。他認為，本次事件對國際航運、貿易來說，除吸取事故教訓，對我國綜合航運服務能力及海上應急救援能力的提升，也是一次極好的示範。建議從專業救援角度，建立專家團隊庫和應急裝備資源庫，以「長賜輪」等事件為脫淺救助研究案例，研究船舶擱淺施救專業備選方案。

長賜輪事件 台灣應未雨綢繆

全球九成以上的國際貿易商品都是靠海運運輸，過去一般民眾很少注意到海運的重要性，去年因為新冠肺炎疫情、貨櫃船運市場節節上升的運價，讓第三、四季各航線運價相繼創下天價，很多人也開始注意到海運這個行業，而今年3月23日長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺，更成為全球大頭條。

「長賜輪」在一周後終於脫困，但是後續理賠及立刻引發歐洲、地中海與美國東岸航線運價飆漲，以及期間探討的船隻遶行好望角面對的海盜問題，蘇伊士運河是不是應該拓寬，超大型船是否安全疑慮高等，讓外界認識到海運市場的方方面面。

台灣四面環海，海運是國家經濟命脈，政府與業界顯然都需要嚴肅看待相關議題，且未雨綢繆，除了做好預防工作，也要為可能遇到海事案件，做好最充足準備，以應對越來越大型化的船舶可能帶來的海事問題。

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