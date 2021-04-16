東元黃茂雄、林陳海、焦佑倫 挺現有團隊

東元父子經營權大戰攻防角力，東元16日發公開信表示，三大股東一致支持現有經營團隊，共同徵求委託書支持公司派提名。信中並有黃茂雄、寶佳董事長林陳海、華新董事長焦佑倫三人合照。以下為公開信全文。

敬愛的各位股東：

三大股東以東元的永續經營為使命，以廣大股東最大利益為前提，一致同意支持現有經營團隊繼續耕耘、穩步創新，也誠摯徵求股東的委託書支持公司提名，讓專業團隊持續穩定公司獲利，積極推進未來產業發展。

東元的事業包括電動馬達和能源管理，過去十六年穩定經營、持續獲利，近年在現有領導團隊的經營下已建立綿密的國際市場佈局、穩固的資產架構、良好的管理機制，以及持續推動數位轉型、智慧製造、智慧城市應用、電動車、太陽能、離岸風電等再生能源產業，像是今年與華德動能合作電動巴士動力系統、加入鴻海MIH聯盟、入股捷能動力共創電動車動力系統等項目，新事業的發展已經逐漸開花結果，讓大股東對公司成長深具信心。

東元的未來發展基於清晰明確的目標、有執行力的經營團隊，以及廣大股東的共識與支持。希望股東們能夠肯定公司的經營狀況，深入了解我們共同推出的11席董事候選人，每位都具高度專業經歷與學養，在電機、科技、工程、投資、風控、政策、法律領域各有專精，且不為外界的是非紛擾所動搖，團結一致來支持公司推舉的候選人，支持專業團隊貫徹並執行中長期改革策略，繼續獲利、穩定成長，朝向永續發展的目標前進。

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