瓦楞紙助陣 永豐餘「紙」造彰化5大景點

永豐餘受彰化縣政府之邀，協助名列交通部觀光局台灣十大經典旅遊活動的「花在彰化」展場佈置，今年雖因疫情取消了開幕和閉幕活動及動態展演，但主場館因花卉都已備妥，仍開放民眾實名制參觀。讓民眾在規劃「防疫優先」的春節連假行程時，可以多一個選擇。

永豐餘工業用紙以瓦楞紙製作的彰化5大知名景點巨型裝置藝術品，就位在主場館中，邀請民眾於新年期間做好防疫措施，於2/12(五)-3/1(一)至彰化溪州公園邊賞花邊欣賞巨型瓦楞紙裝置藝術品，一起了解紙業全循環經濟與環境共好的新生活態度。

「花在彰化」瓦楞紙助陣 紙業全循環經濟資源再生運用

此次由永豐餘工業用紙彰化廠進行設計、製作、佈置的裝置藝術品，總長11公尺，展出內容包含彰化扇形車庫、鹿港龍山寺、彰濱風力發電、王功燈塔、王者之弓橋等5大彰化知名景點，當中穿插了彰化盛產的玫瑰花在其中，與「花在彰化」活動主題呼應。

邊賞花邊逛扇形車庫.龍山寺.燈塔

5大景點中，最大型的作品就是扇形車庫，包含了4台將近1位成人高的火車及仿真車庫與鐵軌，由於作品尺寸長5公尺、寬5公尺、高2.9公尺，龐大的作品無法在工廠裡1比1的全數搭建再運至會場，必須在製作前精準計算尺寸以及配合設計，才能在會場完美組裝。永豐餘更在會場裡特別製作「牛鳴豐年」的昂首瓦楞牛，期盼牛年疫情消退，國人昂首過好年。

展場景點設計之一的彰濱風力發電，則是與永豐餘一直強調的「全循環經濟」相關聯。彰化縣擁有優良風場及最佳的日照條件，位於彰濱工業區的風力光電雙綠能已於2019年正式落成啟用，永豐餘工紙彰化廠也於同年完成太陽能板的併網發電，達減碳降溫之效。

永豐餘工紙使用的原料有97%以上為回收紙，生產出來的瓦楞紙就會製作成民眾常用的紙箱，再經由民眾妥善分類後，又會回到工廠內當原料，繼續生產瓦楞紙。而回收紙中摻雜高熱值廢棄物，永豐餘工紙亦將其轉化為再生能源，於廠內燃燒產生電能與熱能。更運用富含有機物的造紙製程水，利用獨門微生物技術轉換為沼氣，進而發電，目前為全臺最大的沼氣發電設施。透過上述紙回收再生製程及能源創新，永豐餘工紙已於2020年通過BS8001循環經濟商業模式最高等級認證，是全球第一家造紙業獲取此循環經濟認證的公司。

隨著地球資源越來越稀缺，如何借用大自然的力量，或是運用企業內部自身資源再生、再用、再造的循環經濟模式，達到與環境共存、共榮的平衡，是近年政府與企業努力思考的方向。永豐餘工紙期待透過參與「花在彰化」活動，可讓民眾了解到瓦楞紙無所不能的藝術力展現外，更期待邀請民眾從源頭減量、責任消費、妥善分類，讓廢棄物變成價值，創造全循環經濟。

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