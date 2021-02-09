沒旅客！桃機業者斷尾求生 恐裁員5成

新冠肺炎爆發至今逾一年，重創航空旅遊業，雖然各國已陸續研發出疫苗並開始施打，但全球疫情嚴峻尚未受到控制，世界各地又陸續爆發各種變種病毒疫情，國際航空運輸協會（IATA）曾在2020年中旬發布報告，預估全球航空載客量恐須等到2024年才可能恢復至疫情前水平。有消息指出，面對不樂觀的大環境，旅客出不去也進不來，桃園機場的各家業者曾在公司內部進行營運評估，若要堅持到2024年，在長期虧損情況下，用最不得以斷尾求生的方法，至少企業瘦身要裁員4到5成。

桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，目前桃機商業伙伴在承諾企業不裁員、不減薪的情況下，才能拿到政府提供的員工薪資40％補助，但每個員工的薪水補助上限為2萬，尚不包括勞保、健保等費用。去年12月單月機場產業商業服務勞工薪資支出1億8,557萬，可以申請薪資補助5,701萬，業者真正能拿到的補助比例是30.7％，與政府所謂的40％薪資補助有些差距。

詹成吉指出，去年桃機剛好重新招標大換約，得標業者與桃機簽約在機場內經營，並按合約回饋、投資機場建設。疫情爆發後，旅客數未達簽約時保障的旅運量，「雙方即可協商租金或權利金分期、緩繳或減免」，2020年3到12月旅客數只有2019年的3％，桃機公司也因此免收業者租金等費用。

他無奈的表示，政府原本為了疫情紓困編列預算，卻將「業者受合約保障免繳的租金、權利金」，以紓困預算編列金額提撥給桃園機場公司，然後把這些「業者免繳的錢」視為給業者的補助，政府常說「已提供幾十億、幾百億的紓困補助」給業者，但實際的情況是「業者目前租金免收」卻沒有拿到任何一毛錢，面對每個月的龐大人事費用，在沒有什麼收入的情況下，還是要四處借錢發薪水。

詹成吉說，業者全額收到薪資補助款項的，只有桃園機場的部分，到目前為止，部分航空站因必要程序尚在作業中，迄今尚未入帳。今年1月份的補助更是了無音訊，紓困特別條例補助期間已於今年2月1日到期，所有民眾正在開心採購年貨迎接春節時，桃機還有數萬名擔心年後工作不保的勞工在上班，希望政府能夠重新檢視國境第一線產業的特殊困境，期盼政府能針對機場特殊產業，研擬延長補助時效、提高補貼額度或比例的紓困措施，以「專款專用的紓困補助」或是「政府提供利息補貼的紓困貸款」，實質提供業者經營上的幫助，若是政府持續漠視桃機商業伙伴的困境，業者在走投無路的情況下，也只能斷尾求生走上裁員一途。

由於各國實施國境管制，目前桃機各家業者相同的困境皆是沒有旅客就沒有消費，導致商品銷售速度緩慢，加上貨品成本壓力過大，現金不足，必須借錢發放員工薪資。還有去年的重新招標與桃機簽定合約時，允諾回饋、投資機場建設的相關工程，也在近期已經陸續完工，施工單位開始催討工程款，讓原本就吃緊的財務狀況，更是雪上加霜。至於會不會在年後瘦身裁員？各家業者也只是含蓄地說，目前的大家共識是「會為了員工會努力撐下去，但今年疫情仍是嚴峻，仍然看不到盡頭，未來的事現在很難說！」。

（ 中時 陳麒全）

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