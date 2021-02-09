菜價崩盤至清明？農委會回應

媒體報導「菜價崩盤恐至清明 數十噸連箱丟」，農委會副主委陳駿季今天說，沒崩盤，近日台北果菜批發市場交易均價每公斤新台幣7元多，高於監控價5.3元；丟棄是因農藥過量、品質不好。

陳駿季接受電話訪問時說明，去年11月有監控到高麗菜超種，而12月底起幾波寒流，有讓市場消費量增加，所以菜價一度不錯，農民因而想要把握時機搶收交易獲利，但是天氣回暖之後，市場需求沒之前高，供給量增加下，就會反映在拍賣價上，因而下滑。

他並說，近日台北果菜批發市場高麗菜交易均價出現每公斤7元多，但是仍高於監控價的5.3元（已含運費成本1.8元），所以沒有崩盤。

關於有數十公噸菜倒掉，他說主因有兩個，但是跟供應量增加無關，增加供應只有引起交易均價近日跌到7元多。

而兩個主因，他說包含全國目前只有北農主管的台北果菜批發市場有質譜化學快檢，因為有被驗出農藥殘留過量就要銷毀。

其次，另有部分是因天氣回暖，農民又集中採收北運拍賣，裝箱及運輸若有悶熱，就會導致黃化變異，變成無法交易的蔬菜，品質不好沒有人拍，或者拍出每公斤3、4元低價，不敷成本，農民不想再花錢運回產地，會選擇銷毀。

關於近日到貨量多，農委會統計，2月6到11日為春節前交易日，所以整體蔬菜到貨量較多，查台北果菜市場2月6到8日平均日交易量2400公噸，較前一週（1月29 日到2月4日）平均每日交易量約1800公噸，增加約33.3 %；平均每公斤交易價格23.1元，較前一週22元上漲5%。近日蔬菜交易情況量增價漲，但整體市況實屬平穩。