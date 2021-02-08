悠遊付 推生活繳費享回饋

搶攻龐大繳費商機，悠遊卡公司電子支付悠遊付去年推出生活繳費，好評不斷，今年持續加開生活繳費回饋方案，至6月底前，使用悠遊付繳費，即可獲得每筆支付金額5％的儲值金回饋，每戶每月上限300元。

一卡通公司電子支付則是從今年1月起至3月底前，當月只要使用LINE Pay Money消費任一筆，再利用LINE Pay「生活繳費」功能繳納指定項目費用，即可享LINE POINTS 2％點數回饋。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付是會員的電子錢包，可以因應會員各項日常生活所需，讓會員對「無現生活」更如魚得水，去年悠遊付開放繳納停車費、水費、醫療費、學雜費及地方稅，獲得市場熱烈迴響，今年除了持續推出生活繳費回饋，也可領取台北市兒童托育補助或療育補助，讓悠遊付不僅能支付、還能領取社會福利。

今年6月底前使用悠遊付「生活繳費」功能繳各項稅費，即可獲每筆支付金額5％的儲值金回饋，每戶每月回饋上限300元，若每月都繳好繳滿，活動期間1至6月最多可拿到1,800元回饋。

一卡通公司從2021年1月1日起至3月31日前，當月只要使用LINE Pay Money消費任一筆，再利用LINE Pay「生活繳費」功能繳納指定項目費用，即可享LINE POINTS 2％點數回饋，包含指定停車費、水電費、瓦斯費（含中油天然氣）、有線電視費（含寬頻費用）、健保費、學雜費、台北市聯合醫院醫療費、規費及社區管理費等。

一卡通公司與LINE Pay使用場域已超過24萬點，生活繳費項目達800多項，合作儲值的金融機構含農漁會已達147家以上。