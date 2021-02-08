結緣發財金不用排 悠遊付線上領

受疫情影響，全台宮廟幾乎都取消春節活動，「發放發財金」自然也受到影響，包括北台灣的烘爐地南山福德宮、中台灣的竹山紫南宮也都取消發放發財金、錢母或是摸元寶的活動，民眾要求得來年的好財運，線上求發財金或許是最佳解方。

線上求來的發財金與實際排隊領到的發財金是否有差異，臺灣省城隍廟董事長蘇宏仁釋疑，線上拿到的結緣發財金，功效與現場拿的一樣，都能獲得神明的保佑。

尤其是悠遊卡公司為了讓這筆線上的結緣發財金更具神力，悠遊卡董事長陳亭如在短短三周內跑遍北中南合作宮廟，最遠至北港朝天宮，捧著現金過香爐，為線上結緣發財金祈求獲得神明的庇佑；北港朝天宮董事長蔡就稱讚，悠遊卡公司相當用心，結緣發財金都有過香爐，讓民眾可以拿著手機，就能獲得神明祝福。

在悠遊卡公司的用心之下，信徒想求得人氣宮廟的結緣發財金，不再需要長途跋涉、大排長龍，只要保持誠心誠意，憑手機就能求得神明祝福，而且各大宮廟還相當細心，各自挑選最應景的吉利籤詩，隨著結緣發財金發送到信徒的手中，讓福氣陪伴一整年。

想要獲得包括松山慈祐宮、臺灣省城隍廟、關渡宮、艋舺龍山寺、鹿港天后宮、北港朝天宮及台東玄武堂（寒單爺）等七大台灣最夯宮廟的結緣發財金，只要先下載悠遊付App，就能在大年初一（2月12日）上午9時起上App搶發財金，七大宮廟每人限選兩家宮廟索取，結緣發財金就會不遠千里放到使用者悠遊付錢包中。

信徒拿到這筆結緣發財金後，建議可以放在悠遊付錢包內錢滾錢，並將籤詩截圖放在桌面上，隨時提醒自己擁有好財運。