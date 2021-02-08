永大獨董陳世洋解任 日立奪董事會主導權

永大機電8日召開臨時股東會，在日立方面已掌握過半股權下的絕對優勢下，通過解任寶佳支持的獨董陳世洋議案，並補選出新任獨董謝志鴻，日立、寶佳雙方在董事會席次逆轉為4：3。

永大8日股臨會僅進行17分鐘，即通過獨董解任及補選案，出席率為61.31％，贊成解任陳世洋者約占出席股數85.92％。

黃福雄表示，此次召開股臨會，完會依法，也獲主管機關認可，也是依獨董行使職權，不過目前尚未收到董事會召開的通知，因此對於外傳是否董事會重新選任董事長、日立方面是否會提出下市提案，無法評論。

被解任的陳世洋表示，為了遏止無正當理由解任董事歪風，將會依公司法要求黃福雄連帶賠償在永大所剩董事任期的薪酬損失，扣掉相關稅費之後，半數以上金額將捐給「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，並期盼政府能藉由本件負面教材，積極修法，那麼本人遭「無正當理由解任」，亦值得矣。

陳世洋表示，黃福雄去年4月認為陳世洋召集審計委員會，係屬違法召集，為何不當下即鳴鼓而擊之，提出解任要求，卻拖到半年後日立單獨取得永大過半股權，可獨斷專為後才提出，可以證明日立自知理虧，並確知無法取得其他股東含外資的同意解任。

永大獨董黃福雄召開股臨會，通過解任寶佳支持獨董陳世洋。圖／郭及天

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