船運缺櫃續燒…台灣化學品、舊衣難運出

中菲行主管海運的副總林永川指出，貨櫃船運市場缺櫃問題已讓全球供應鏈與物價受到影響，由於船公司優先將貨櫃大量移往大陸，印度的糖、泰國的米，越南的咖啡、加拿大的豌豆及美國的黃豆，這些貨價不高的貨品，因不像科技業出得起高運價，貨物明顯積壓，而台灣，像化學品、舊衣也很難運出。

去年初貨櫃船運市場因為大陸封城，工廠大量停工，沒有貨可出，貨櫃大量積壓在亞洲，大陸因為冷凍櫃領貨速度太慢，但冷凍櫃需要插頭，只好轉運到台灣與韓國等，當時是歐美輸往亞洲貨在缺櫃，隨大陸工廠復工，6月開始是亞洲運往美國的貨載開始缺櫃，且逐月惡化，到了去年第四季，問題蔓延到歐洲、東南亞、兩岸等航線，史無前例地造成全航線運價飆漲現象。

國外媒體報導大宗食品材料承攬業者IM-EX Global的物流總監Steve Kranig指出，公司原來每周有8～10貨櫃的米、香蕉和餃子等貨物會從泰國運到到洛杉磯，現因缺櫃，每周只能運送2～3個貨櫃。

白糖價格上個月飆升至三年高點，美國大豆的出貨延遲，意味著在亞洲豆腐和豆奶成本將上升。過去船公司會努力在回程攬運貨載，以增添收入，但目前從大陸運到到美國的運價幾乎是回程的10倍，貨櫃船公司選擇優先運空櫃回亞洲。

洛杉磯港的執行董事Gene Seroka指出，每四個運回亞洲的貨櫃中就有三個是空櫃，而正常的空箱率為50％。即使如此，亞洲出口的貨櫃仍不夠用，因此世界第二大糖生產國印度，1月出口的食糖只有7萬噸，不到一年前出口量的五分之一，越南是最大的羅布斯塔咖啡豆生產國，去年11月和12月出口下降了20％以上。

不過航商指出，貨量夠大的黃豆、小麥、玉米等穀物，不用貨櫃還可以回到整船或與同業併船的散裝運輸，不致於因缺櫃造成貨價大漲，比較難的是貨量不多不少的貨物，像台灣銷往西非的舊衣，貨櫃運價自二、三千美元漲到近萬美元，舊衣商外銷業務已被迫停擺。