2/7前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

2/8（一）2021年1月TAIFRI（台灣金融風險指數）報告發布
勞動部公布無薪假統計
財政部公布1月進出口統計
豐興召開廠盤會議
華友聯總部入厝剪綵儀式
2/9（二）財政部公布1月稅收統計
新台幣鼠年封關
央行公布通貨發行
央行標售364天期定存單

國際財經焦點

2/8（一）德國12月工業生產
日本1月經常帳赤字
印尼1月外匯存底
2/9（二）美國1月NFIB小型企業信心指數
德國12月進出口
澳洲1月NAB商業信心指數
日本1月機器工具訂單
2/10（三）美國1月消費者物價指數
日本1月生產者物價指數
韓國1月失業率
2/11（四）美國上週初領失業救濟金人數
法國IEA油市報告
澳洲2月西太平洋銀行消費者信心指數
墨西哥12月工業生產
2/12（五）美國2月密西根大學消費者信心指數
英國第四季GDP
歐元區12月工業生產

陸港澳焦點

2/8（一）1月實際外商投資、M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
2/10（三）1月CPI、PPI
2/11（四）陸股春節休市，18日開盤
港股半日開盤
2/12（五）港股春節休市，16日開盤

台股一周焦點

2/8（一）股東臨時會永大
法說會揚明光
2/9（二）法說會力旺
工商時報 數位編輯