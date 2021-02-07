2/7前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|2/8（一）
|2021年1月TAIFRI（台灣金融風險指數）報告發布
勞動部公布無薪假統計
財政部公布1月進出口統計
豐興召開廠盤會議
華友聯總部入厝剪綵儀式
|2/9（二）
|財政部公布1月稅收統計
新台幣鼠年封關
央行公布通貨發行
央行標售364天期定存單
國際財經焦點
|2/8（一）
|德國12月工業生產
日本1月經常帳赤字
印尼1月外匯存底
|2/9（二）
|美國1月NFIB小型企業信心指數
德國12月進出口
澳洲1月NAB商業信心指數
日本1月機器工具訂單
|2/10（三）
|美國1月消費者物價指數
日本1月生產者物價指數
韓國1月失業率
|2/11（四）
|美國上週初領失業救濟金人數
法國IEA油市報告
澳洲2月西太平洋銀行消費者信心指數
墨西哥12月工業生產
|2/12（五）
|美國2月密西根大學消費者信心指數
英國第四季GDP
歐元區12月工業生產
陸港澳焦點
|2/8（一）
|1月實際外商投資、M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
|2/10（三）
|1月CPI、PPI
|2/11（四）
|陸股春節休市，18日開盤
港股半日開盤
|2/12（五）
|港股春節休市，16日開盤
台股一周焦點
|2/8（一）
|股東臨時會
|永大
|法說會
|揚明光
|2/9（二）
|法說會
|力旺