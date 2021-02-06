遠百、特力、寶雅 旺到元宵

疫情仍處於緊張狀態的農曆年，採購年貨、居家換新消費力道強勁，帶動過年題材增溫，包括遠百、特力、寶雅等零售居家通路業績看好，股價封關前一周破5日均線盤整向上進攻，法人估計，相關類股年後行情表現可續旺至元宵。

經過2020疫情年的洗禮，全台百貨業加速運用數位化，透過App訂年菜、預購福袋，各家業者業績大滿貫，新光三越年菜外帶業績翻倍成長，包括新加坡、香港星級美食、泰國、日本等近50家各式料理團圓年菜外帶均獲佳績；遠百金牛年年菜預購翻倍，部分餐廳更是賣到缺貨，而首度啟用線上預購福袋反應頗佳，各店會留一到兩成福袋，開放大年初一現場搶購，為了呼應疫情無法出國、寒假延長國旅需求，全台11店更推出多元親子活動，估全檔有望帶動雙位數成長。

遠百控股旗下百貨雙品牌－遠東百貨、遠東SOGO，經2020年調整遠百新開信義A13、SOGO少了新竹站前之後，合併營收有望創新高，以2020前三季EPS 0.86元估算，全年有望突破1元，2021年遠百第三季準備開出第12店竹北店，股價也順勢向上，來到21.8元小漲封關。

特力2020年合併營收創新高突破400億元，前三季EPS已來到1.28元，其中貿易事業在歐美客戶拉貨力道強勁下全年大幅成長逾二成，2021年1月業績成長力道更強，台灣零售包括特力屋、HOLA的線上線下業績呈兩位數成長。

特力指出，年關居家局部改裝需求，推3,000送300，截至目前為止均有兩位數成長，尤其鄰近社區的小型店，帶動消費者方便採購過年布置需求，估計春節檔期業績仍朝正向成長。

寶雅春節檔期全台將推5萬多個福袋，加抽汽車有助買氣續旺；寶雅自結1月合併營收17.4億元，年增6.9％。2月寶雅、寶家持續展新店，其中寶雅截至目前為止263家，而寶家上周亦於桃園大湳、苗栗開出新店，累計至23家。封關日股價拉漲逾2％，收580元，投資人對寶雅、寶家持續展店信心十足。