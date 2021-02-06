鴻海線上嘉年華 抽獎總金額達數億

鴻海集團今天線上嘉年華活動抽獎加碼不斷，特別獎納智捷汽車從5輛加碼到10輛，員工最大獎100萬現金獎更從20名一路加碼到47名。根據鴻海內部統計，今天線上嘉年華抽獎總金額規模達到新台幣數億元。

因應疫情，鴻海集團首次舉行線上嘉年華會，今天下午2時登場，董事長劉揚偉與創辦人郭台銘分別以科技化視覺效果輪流致詞，感謝員工在過去1年差旅奔波辛苦，為集團貢獻漂亮成績單。

今天線上嘉年華不僅連線超過20個國家地區的鴻海集團員工，並邀請金曲歌王蕭敬騰、歌手A-Lin現場大展歌喉，陳零九與郭台銘女兒「妞妞」也合唱演出特別橋段。

今年是鴻海成立第47年，線上嘉年華活動抽獎加碼不斷，原本特別獎抽出5輛售價新台幣111.9萬元的納智捷URX七人旗艦款，現場加碼到10輛；此外員工最大獎新台幣100萬現金，也從原先20位一路加碼到47位；現場並call out獲獎員工，成功接起電話繼續加碼送iPhone手機，再有10位得主獲獎。

同時為了增加同仁線上線下互動樂趣，今年鴻海嘉年華新增Lucky Ball玩法，讓員工選擇幸運數字，現場抽出，得獎者可以獲得價值百萬元的購物點數，現場也再加碼。

鴻海員工眷屬獎也比照往年傳統，在今天嘉年華會抽出，並且以集團內部香信app應用軟體通知，讓線上觀看的員工眷屬同樂。

今年嘉年華會抽獎根據員工滿意度調查調整，增加現金大獎名額，其他數十萬現金獎項同步在線下抽出。根據鴻海統計，今天抽獎總金額高達新台幣數億元。

除了台灣外，大中華地區的員工也能透過線上方式參與今天的線上嘉年華活動。此外包括印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等超過20個國家地區的員工可線上觀看，估計有數萬名員工同時在線上。

鴻海集團也透過員工票選方式，選出數十家台灣飯店餐廳，打造專屬員工的年節伴手禮，讓員工可以直接在線上採買。

今年嘉年華會省下的實體布展、場地等開銷，也直接回饋給員工，年終伴手禮額度從以往的每人1900元，提高到1萬元。員工專屬伴手禮也在年節前夕陸續宅配到府，員工及眷屬可省下奔波採買辛勞。

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