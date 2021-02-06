1/30-2/5國內外焦點：央行出手終結炒匯
國內
中美大搶晶片 英媒示警：台灣陷死亡中心
英媒警告，台灣可能因晶片需求成為陸美強權爭霸下，落在「死亡中心」（Dead Centre）……
央行出手 終結炒匯
中央銀行為杜絕炒匯出重手，3日預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，其中新增對每年公司……
電動機車及時雨 北市補助來了
電動機車年年首季「缺補」的業績旱象，可望及時解除，台北市4日公布《110-112年電動機車購車補助辦法》……
1月PMI創新高65.1 擴張速度史上最快
中華經濟研究院發布1月臺灣採購經理人指數（PMI），指數連續7個月擴張，上揚3.8至65.1……
純網銀年前報喜 LINE BANK營業執照獲准
純網銀年前再傳好消息！金管會4日宣布核發連線商業銀行營業執照，該行為第二家取得銀行營業執照之純網路銀行……
國外
英國突圍！將申請加入CPTPP
首相強生（Boris Johnson）發表聲明，指在正式脫離歐盟後，英國正謀求跟其他國家建立新合作伙伴關係……
陸對拜登劃紅線 台港之外皆可談
美國總統拜登上任以來，中美元首遲遲未進行對話，但與此同時，雙方外交高層正不斷隔空交峰，在中美競合中尋求交集……
GameStop跌42％ 散戶軋空潮湧向「它」
美國股市近期引發散戶軋空潮的焦點個股、電子遊戲連鎖零售商GameStop（代碼GME）周四（4日）再度崩跌42.11％……
慢走不送！美OTCQX下逐客令 中芯摘牌
大陸最大晶元製造商中芯國際1月31日公告，公司獲OTCQX市場的營運者OTC通知，中芯美國預托股份及美國存托憑證（ADR）……
震撼彈！貝佐斯宣布將卸任亞馬遜CEO
亞馬遜表示，貝佐斯將在今年第三季轉任執行長一職，亞馬遜網絡服務首席執行長安迪·賈西（Andy Jassy）將接任亞馬遜執行長……