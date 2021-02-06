1/30-2/5國內外焦點：央行出手終結炒匯

國內

英媒警告，台灣可能因晶片需求成為陸美強權爭霸下，落在「死亡中心」（Dead Centre）……

中央銀行為杜絕炒匯出重手，3日預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，其中新增對每年公司……

電動機車年年首季「缺補」的業績旱象，可望及時解除，台北市4日公布《110-112年電動機車購車補助辦法》……

中華經濟研究院發布1月臺灣採購經理人指數（PMI），指數連續7個月擴張，上揚3.8至65.1……

純網銀年前再傳好消息！金管會4日宣布核發連線商業銀行營業執照，該行為第二家取得銀行營業執照之純網路銀行……

國外

首相強生（Boris Johnson）發表聲明，指在正式脫離歐盟後，英國正謀求跟其他國家建立新合作伙伴關係……

美國總統拜登上任以來，中美元首遲遲未進行對話，但與此同時，雙方外交高層正不斷隔空交峰，在中美競合中尋求交集……

美國股市近期引發散戶軋空潮的焦點個股、電子遊戲連鎖零售商GameStop（代碼GME）周四（4日）再度崩跌42.11％……

大陸最大晶元製造商中芯國際1月31日公告，公司獲OTCQX市場的營運者OTC通知，中芯美國預托股份及美國存托憑證（ADR）……

亞馬遜表示，貝佐斯將在今年第三季轉任執行長一職，亞馬遜網絡服務首席執行長安迪·賈西（Andy Jassy）將接任亞馬遜執行長……