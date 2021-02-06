新光三越年後震撼彈 草衙道轉型outlet

就在三井不動產的台南outlet準備趕在年底開店下，百貨龍頭新光三越轉投資的高雄草衙道購物中心則因應市場期待將在年後宣佈轉型為outlet娛樂複合商場，由於新光三越集團全台15店集結數百個國際精品資源，不僅引來精品界關注，也備受同業關注。

去年購物商場部分，除了新開新莊宏匯外，全台各地新興商圈購物中心多數成長，包括緊鄰青埔商圈的大江購物中心、新竹巨城、高雄夢時代等，其中趕在2020年底試營運的南紡購物中心二期，更準備3月正式開幕。

而北台灣則有環球購物中心車站商場將於Q2於機捷A19開幕，遠百竹北則趕在第二季末、第三季初開出，整體購物中心發展前景有望，草衙道轉型仍在於呼應百貨龍頭副董吳昕陽所言「加速開出不同型態店」才能快速成長才是未來目標。

根據業界統計，去年所有百貨零售業全台六區僅有台中與台南營業額成長，其他大台北、桃竹苗、嘉義、高屏等區均有微幅衰退，六都亦積極對開發商招手，無疑創造在地就業與吸引消費人潮；像是台中麗寶outlet即受惠二期挹注全年度高雙位數增長，且1、2期合計已逾35億元，今年在國旅熱潮仍有望增溫下，業績將再創新高。

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