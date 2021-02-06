後疫情時代南北outlet、購物中心開不停

後疫情時代無法出國，寬廣開放型outlet、購物中心再度成為國人旅遊焦點，吃喝玩樂一站滿足亦讓過往百貨消費板塊大挪移；2020年outlet購物中心多數業績逆勢增長，而百貨業則以持平或衰退收場，儘管今年疫情仍緊繃，但包括環球A19、遠百竹北商場均趕在Q2、Q3開幕，三井不動產台南outlet更提前趕在2021年底開，以迎來國旅熱潮。

根據經濟部統計，2020年綜合商品零售業全年業績1兆2921億、年增1.5%仍創新高，其中包括超市、超商、量販均明顯高個位數成長，唯獨百貨營業額達3541億元小衰0.3%，細究觀察百貨公司若扣除新開店小衰，但outlet相對在下半年回復且國旅助攻年增逾8%；包括桃園華泰名品城、林口三井outlet、台中三井outlet、麗寶outlet與高雄義大outlet等下半年業績均有兩位數以上成長；其中，華泰名品城全年增長26%、提前超標90億元，今年挑戰百億元，更準備前進南台灣備受矚目。

而三井不動產MITSUI OUTLET PARK林口店與台中港在國旅帶動下，2020下半年均兩位數成長，但由於上半年受影響，包括林口店全年業績達66億元，台中港店為46億元在沒有新店情況下均符合預期目標。三井不動產台南MITSUI OUTLET PARK原本規劃在2022年初開幕，但今年策略加速趕在年底登場，目前招商進度過半，預計在新店挹注下勢必超越2020業績。

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