長榮 傳再訂20艘1.5萬TEU新船

長榮擴充船隊在2020年進入交船高峰期，搭上貨櫃航運景氣大好，營運水漲船高；來自船舶仲介訊息透露，長榮將再訂造20艘1.5萬TEU船型，長榮回應以重大訊息公告為主。

近期盛傳長榮向韓國三星重工訂造五艘、滬東中華造船訂造五艘及日本今冶廠訂造十艘，合計20艘1.5萬TEU貨櫃船舶，長榮5日回應表示，旗下造船部門不斷研究各類型船舶，依據市場需求訂造及租賃最適合的船型，目前僅是詢價階段，待與供應商洽談完成後，將依法令規定公告。

宏遠投顧認為，貨櫃航運呈現缺船、缺櫃的態勢，長榮2020年進入新船交付高峰期搶占先機，成為營運成長的一大動力；而近期長榮持續造船，顯示財務實力堅強與對未來景氣樂觀。整體來說，長榮2021年不僅受惠於運價上漲，更會受惠自身大量新船下水，獲利成長性將明顯高於全球同業。

長榮以遠洋貨櫃航線為主，經營美西線、美東線及歐洲線，依據Alphaline統計資料，截至2020年12月30日止，長榮總營運195艘，運力127.8萬TEU，其中自有108艘、租賃為87艘；待交船64艘，合計47.23萬TEU，約當長榮船隊運力的36.9％，顯示將來運力增加快速。

長榮預計9日發布2021年1月合併營收，有望挑戰前高245.8億元。長榮5日封關下跌0.25元收33.7元，以前高46.2元計算回檔27％。分析師指出，長榮股價回檔深來自股價漲多修正乖離及籌碼凌亂，長榮2020年9月辦理海外第一次無擔保轉換公司債（ECB），每股認購價18.2元，認購者獲利頗豐，2020年12月底至今已陸續轉換41萬張，尚有9萬餘張未轉換，唯賣壓已陸續宣洩。