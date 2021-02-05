台塑四寶 元月營收雙成長

油價高檔與防疫、宅經濟需求支撐，台塑四寶1月合計營收1,175.5億元，月增2.3％、年增0.5％。其中，南亞元月營收連八月攀揚達2018年9月來新高，台化則創近一年半高點。另台塑化1月營收月增4.1％，唯因油價仍低於去年同期，年減27.3％；台塑1月營收月減2.5％，惟年增幅逾三成，顯見塑化價量動能明顯提振。

本季備料需求提升

展望後市，2月營收因農曆春節預估將趨緩，但大陸鼓勵民眾在地過年，工廠停工減少，推升備料需求，台塑、台化上修第一季營收展望。

至於南亞、台塑化則因化工、塑膠加工出貨趨緩及煉油廠歲休影響，第一季營收或較2020年第四季減少。

石化產品價格喊漲

台塑董事長林健男表示，1月PVC、EVA及AE價格月漲3～15％，惟受制海運貨櫃吃緊，部分訂單延後出貨，加上麥寮HDPE廠2月中到3月中將安排定檢，為儲備庫存減量接單，致1月營收趨緩。不過，沙烏地阿拉伯2～3月額外再減產100萬桶原油，帶動油價上漲，且第一季亞洲有11座輕油裂解廠歲修，加上海運艙位短缺，造成石化產品區域性供需不平衡，東南亞及印度等加工業者積極補充庫存，推升第一季石化產品價格。第一季營收與去年第四季相當估小幅成長。

南亞董事長吳嘉昭指出，5G、高效能運算、物聯網、車用電子等業務，促使全球電子產業市場供不應求，帶動上游晶片、DRAM、零組件、原材料上漲，再加上智慧型手機換機潮、車用電子需求復甦、遠距商機持續發酵，電子材料供需求活絡。

防疫物資需求仍高

另EG因氣候及大陸鼓勵就地過年等因素，支撐近期行情上漲；可塑劑在全球疫情反覆，防疫物資需求仍高下，下游醫療級手套客戶維持滿載生產，預估環保型可塑劑DOTP需求仍相當穩定。

台化副董洪福源說，大陸推動在地過節，工廠停工減少、開工日提早，包括節前補庫存、節後備料需求及售價同步走揚，形成良性循環，意外為1、2月淡季營運帶來一波行情。

SM、苯酚行情回溫

第一季看好PS、ABS、PP、PC有不錯利差，SM、苯酚、丙酮行情回升，芳烴系、紡纖經營轉好，PX、PTA及台灣短纖紗、嫘縈有機會在第二季後擺脫虧損。台化更計劃4月芳香烴三廠恢復全產，寧波、越南同奈廠營運盼比去年第四季更進一步。