桃園百貨要靠這波補回來 春節檔提前啟動

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）染疫事件蔓延一個月來，衝擊大桃園百貨業、購物中心、outlet業不僅人潮減半，且1月業績普遍下滑逾二成。根據業者分析，去年1月時值農曆年春節期間基數高，今年1月業績與去年同期相比本來就會下滑，但染疫事件雪上加霜，讓人潮退散，業績大減。

據統計，整個大桃園地區受部桃事件影響，百貨人潮減少逾五成，其中華泰名品城、大江購物中心、三井林口outlet、市區的新光三越桃園站前店、大有店，以及中壢SOGO、遠百桃園店等業績下滑均超過二成，預期春節檔期人潮仍會較去年同期減少，主要是防疫北返旅客減少所致，業者只能深耕在地忠誠客。

由於部桃事件已進入清零階段，包括華泰名品城、大江購物中心、台茂購物中心等，均提前促銷金牛年春節檔期衝業績。去年全年以逾91億元業績創新高的華泰名品城指出，2月趕在農曆年前推出CELINE獨家outlet店，且為迎來年節國旅人潮，更以Newtro新復古風潮更新廣場藝術裝置，重新演繹各年代經典場景，春節首度亮相的華泰「Drive-in美式搖滾快餐店」有望成為新打卡景點。

華泰名品城表示，為因應疫情，園區已超前進行防疫部署，取消年節所有可能發生群聚的消費者活動，並落實園區各處每日八次清潔消毒、每周一次的大規模全區消毒，現在到桃園應是最安全時刻。

大江購物中心則是即日起推出「鈔牛新春賀歲」促銷，包括UNIQLO大江店單筆消費滿2,000元送200元電子現金券等優惠，大江為增添新春過年氣氛，將從大年初一至初三送出1,000個走訪紫南宮等名廟求來的幸運發財金，讓消費者在新的一年討個吉利。

台茂購物中心也在春節前引進新餐廳，並推出春節特賣與滿千送百優惠促銷，台茂指出，因部桃疫情衝擊，使得1月業績相對較去年同衰退至少二成，春節促銷加碼可望追平。