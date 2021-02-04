台北晶華擠出2個月年終 傲視台北同業

觀光飯店產業年終獎金發放辦法陸續出爐，受疫情衝擊，台北國際觀光飯店2020年營收大幅衰退，但為穩定人事，業者仍「盡量維持慣例」勉力發放年終，且普遍落在0.5個月～1.5個月。值得一提的是，台北晶華酒店今年首次未照利潤中心績效評鑑，全體員工一律發2個月，為台北國際觀光飯店年終最高。

根據調查，台北國際級觀光飯店中，圓山飯店年終獎金1.5個月、凱撒飯店連鎖旗下的台北凱撒、凱達等1至1.5個月、台北老爺1.5個月、君品酒店1個月，寒舍集團旗下台北喜來登、寒舍艾美店0.5個月，南港老爺行旅0.5個月，其它許多飯店則落在0.5個月至1個月之間。

受到新冠疫情衝擊，以國際客為主要住房客源的台北國際觀光飯店成為受災戶，2020全年營收平均年減40％，年度客房總收入衰退更超過七成，原外界一般預期，今年恐怕台北觀光飯店年終不只縮水，可能更多業者「發不出來」，殊不知，多數觀光飯店集團感謝員工辛勞，仍全力「擠」出年終獎金。

晶華酒店集團董事長潘思亮表示，「環境愈不好，愈要對員工好！」面對疫情衝擊，台北晶華酒店四大營收來源中，「住房」與「宴會」兩大引擎熄火，雖然麗晶精品2020年營收大幅成長60％，館內餐飲亦有小幅成長，但仍無法填補住房與宴會失血。

潘思亮說，若照業績看，台北晶華酒店年終獎金最多只能發1個月，「但大家真的都操翻了，也累壞了」。潘思亮感性表示，自己是被同仁完成許多「不可能的任務」感動，決定加碼發年終，感謝員工與公司一直緊緊相連。

潘思亮表示，從疫情爆發伊始，台北晶華酒店即積極推動轉型，不斷推出業界第一以及唯一的營運概念和活動方案，維持飯店營運動能，他自己和同仁都度過了艱辛但卻也充滿學習樂趣的過程，他更親眼見證晶華員工面對逆境時擁有的強大韌性。

「2020年台北晶華推出了79個不同主題的住房專案」，潘思亮表示，他非常感謝台北晶華的同仁與飯店「共生」、「共學」、「共創」，如今飯店走出產業谷底，董事會願意與同仁「共好」。