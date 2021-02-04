中菲行：海運旺到Q2 空運運價維持高檔

中菲行指出，海運市場旺，美國航線依舊一位難求，艙位吃緊狀況將延至農曆年後。空運部分，認為不會再度飆上新天價，但今年運價將維持高水位。

中菲行總經理邱鈞榮指出，受到疫情影響，客機數量維持低檔，他認為美國空運運價不會再創去年5月每公斤逾新台幣500元歷史天價，但今年將維持去年水準，每公斤落在200元至300元間。

邱鈞榮說，出口美國線運價目前調升約2成，美西每公斤約280元，美東線約300元，若是快捷貨品，美西運價每公斤來到310元，美東達330元。

他說，由於5G、人工智慧AI、物聯網、電動車以及遠距辦公需求增加，全球半導體需求激增，晶片供不應求，且台灣半導體產業具有優勢，加上廠商在台擴廠提升產能，看好台灣今年空運進出口前景樂觀。

海運部分，中菲行主管指出，「海運市場依舊旺得不得了」，美國海運需求很爆，艙位吃緊狀況將延至農曆年後。若不加計加艙費用，美西航線運價每40呎貨櫃約4,500美元，美東約7,000美元至8,000美元間。

中菲行主管說明，洛杉磯嚴重塞港，貨櫃輪靠港要等待一周以上，加上卡車、司機難找，導致內陸運輸成本提高。由於運輸成本提升，原物料、食品都受影響，美國目前物價已明顯提升。

不過，歐洲線、東北亞線價格則略微下降，東南亞運費持平。他指出，各航線運價持續維持高檔，即便運價修正，船公司依舊賺錢。

展望海運表現，他說，今年首季表現暢旺，第2季將延續好表現，但下半年海運市況仍待觀察。

中菲行指出，去年在疫情嚴重衝擊下，中菲行快速反應，安排各種客製化包機、多式聯運服務，以滿足客戶需求，中菲行審慎樂觀的看待後疫情時代發展。

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