南科二階環評與廠商選址 與時間競速

橋頭科學園區在2019年12月由行政院核定之後，多項配合事項陸續完成、或進行中，但，最重要的「二階環評」報告，目前尚未送進環保署進行大會審議，仍處二階環評的前置作業階段，因此，想要在今（2021）年8月完成二階環評的目標，並讓廠商在2022年下半年，與公共設施同步施工建廠，時間壓力相當大。

橋頭科學園區一階環境影響說明書，已於2020年2月12日環保署會議通過，並宣佈進入二階環評，目前已經召開二階環評範疇界定會議，南科管理局預定今年3月將二階環評報告書呈報科技部，送進環保署進行二階環評大會審議。

都市計劃專家指出，南科管理局和高市府訂定目標，要在今年8月完成二階環評的目標，距離環評報告送審，相差只有5個月，「簡直是在跟時間賽跑」，除非政策決心驅動，否則以過去多個進入二階環評的案子來看，一步一步依照程序走，時間冗長是可以預見的。

南科管理局招商官員表示，儘管過程中，可能面對來自審議委員和環保等團體方不同聲音，「我們只能全力以赴」，朝著目標前進。

高雄經發局長廖泰翔指出，除了科技部辦理環境影響評估之外，高市府也同步協助辦理區段徵收、聯外道路開闢工程、及相關行政作業，高市府代辦拓寬的友情路，目前施工中，預計今年5月即可完工通車，大遼路及1-2號道路將配合區段徵收工程施工期程，今年底前辦理工程發包。

他說，橋科園區原訂2025年提供廠商設廠，陳其邁市長上任後，透過與中央協調，盼各項開發行政作業「平行並進」，把計劃關鍵期程縮短3年，並以「110年底廠商選地設廠」為目標，提供有意願的廠商勘選用地規劃設廠，預計111年9月廠商得動土建廠，帶動地方發展。