橋頭科招商 將成半導體材料園區落腳處

高雄橋頭科學園區於2019年12月，日月光和國巨等8家廠商簽署進駐意向書之後，迄今的招商已有初步成果，預定今年3到4月間，將舉辦招商說明會並辦理廠商進駐簽約，由於經濟部長王美花今（2021）年初宣佈規劃在高雄設立半導體先進材料與零組件園區，已為橋頭科招商帶來新的一股助力。

南科管理局招商主管指出，橋頭科學園區規劃引進的產業包含半導體、精準健康、智慧機械、航太及相關產業創新等，2019年12月25日已有日月光、國巨和智崴等8家企業簽署投資意向書，至於投資金額及需地面積，正由各家公司評估中。

官員表示，該局橋頭科招商並未中斷，目前已陸續有半導體材料、5G材料、被動元件、以及通訊元件等廠商，表達有意進駐橋頭科學園區。

官員說，南科管理局和高雄市政府預定今年3月到4月間、以及今年下半年，分別舉辦一次招商說明會，邀請已經拜訪過，並有投資意向的廠商，簽署投資意向書，「廠商家數目前持續增加中」。

由於經濟部長王美花今年1月下旬宣佈，規劃在高雄設立半導體先進材料與零組件園區，橋頭科是目標廠址之一，南科管理局表示，將與高市府研究、爭取。

高雄副市長羅達生表示，橋頭科攸關高雄產業轉型，未來將與南科、路竹科、以及楠梓加工區，形成半導體產業聚落，因此，為了順利招商引資，正力拚今年8月完成二階環評，並且在2022年下半年，讓進駐橋頭科的廠商，能夠與橋頭科學園區的工程搭配，同步施工興建廠房。

羅達生指出，由於南台灣的半導體和封裝產業，對於半導體先進材料與零組件的需求強大，因此，園區除了既有的半導體、智慧機械、以及航太產業之外，半導體先進材料與零組件園區，也可望落腳橋頭科。

高雄市長陳其邁表示，橋頭科招商工作，高市府與南科管理局正在分頭進行，而且也有很多的半導體廠商，包括整個供應鏈、材料設備的廠商，都在洽詢有關橋頭科學園區用地的問題。

他說，由於包括仁武產業園區在內的用地需求已經爆滿，因此，高市府正在協調一些電子廠商，包括被動元件廠商，是不是轉移陣地，前往橋頭科學園區。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄市政府與科技部積極合作招商，高市府並成立「投資高雄事務所」的單一窗口和專案經理，加速招商引資，目前已有多家電子和半導體關聯廠商，表達高度進駐意願，並且已向投資高雄事務所預約登記需要的土地、廠房面積。