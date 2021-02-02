熬過10年殺戮 老謝讚：貨櫃3雄將成黑馬

全球吹起缺櫃漲價風，台灣貨櫃航運在這一輪的實力再見提升。財訊傳媒董事長謝金河表示，經過10年殘酷的殺戮，撐不下去的航商早已破產，貨櫃早已拆解，這次的景氣翻轉，可能完全出乎市場預料，他說，台灣的貨櫃航運三雄因為漲多拉回，也許牛年會成為奔馳的黑馬。

謝金河今在臉書上發文指出，台灣除了半導體產業威震全球，台積電殺進國際舞台成為護國神山外，台灣的貨櫃航運在這一輪全球缺櫃漲價效應中，台灣實力更見提升。如果把全球貨櫃運輸產業列一張清單，長榮第7、陽明第9、萬海航運第12，三家貨櫃航運公司都在前段班。

他分析，全球貨櫃運輸在2010年大好一年之後，產業進入殺戮時代，2015年南韓韓進海運告急，債務高達6.6兆韓元，次年因為虧損超過50億美元宣布破產，另一家現代商船也差點出局，日本三重大航商也差點不支，最後日本商船、商船三井及川崎汽船宣布三合一，成為ONE集團，這個整併也讓ONE集團成為全球第六大航運集團。

至於台灣的陽明海運在2015及16年虧損逾200億，每股淨值剩下5.26元。行政院緊急救援，最後才由交通部、國發基金及台灣港務公司出錢，把陽明撐起來。

謝金河強調，經過10年殘酷的殺戮，撐不下去的航商早已破產，貨櫃早已拆解，正好遇到百年未曾見過的奇景，這次的景氣翻轉，可能完全出乎市場預料。

他並提到，昨天，全球最大的航商馬士基(Maersk)宣布今年第一季會大賺60億美元，股價立即大漲5.5%，馬士基股價大漲到13420丹麥幣，約台幣1.12兆元，馬士基大漲也點燃全球貨櫃航運股的漲勢，這次南韓現代商船大漲708%，中國的中遠海控、海豐、東方海外也都大幅上漲。台灣的貨櫃航運三雄因為漲多拉回，也許牛年會成為奔馳的黑馬。文章來源：謝金河臉書

（ 中時新聞網 葉明芳）

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