正拚國艦國造…台船總經理曾國正3度請辭

經濟部證實，台船總經理曾國正昨天以「生涯規劃」為由口頭請辭，因曾國正第三度請辭，國營會已呈報經濟部，建議經濟部同意，將由台船董事長鄭文隆暫代總經理一職。

曾國正在去年3月首度提出辭呈，因經濟部長官與鄭文隆出面慰留，曾國正決定留任。不過，曾國正又於5月以「生涯規劃」再度請辭。經濟部今天指出，曾國正去年兩度以書面請辭，並提及「領導台船力不從心」，不過因台船推動轉型，加上長官出面，讓他回心轉意。

曾國正昨天再度以「生涯規劃」口頭請辭，經濟部指出，由於曾國正是第三度請辭、辭意已決，國營會已將相關文件呈報經濟部，建議經濟部予以同意。曾國正請辭後，將由鄭文隆暫時代理總經理一職。

不過，鄭文隆接受中央社記者電訪時指出，沒有接到相關消息。

造艦、造船、風電為台船三大營運事業，台船近年推動轉型，拓展國艦國造、離岸風電業務，台船預計今年起，國艦國造相關業務約占台船營收比重達60%至70% ，離岸風電約2成以上，商船業務則將降至2成以下。

為了順利承攬大型業務，台船日前宣布啟動增資至100億元計畫，台船目前手中訂單金額達900多億元，尚待執行中金額約600多億元，鄭文隆更喊話力拚台船今年轉盈。

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