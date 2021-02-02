電動車需求強 和大嘉義三廠拚Q3投產

電動車需求強勁，汽車傳動系統製造廠和大訂單能見度已看到第3季，公司擴充嘉義三廠產能，預估最快第3季可投產，明年產能若滿載，和大整體產能可望倍增。

受惠電動車大廠特斯拉（Tesla）、車用零配件大廠BorgWarner其他歐美電動車客戶需求強勁，和大指出目前訂單能見度已經看到第3季。

因應訂單需求，和大積極擴建嘉義三廠，預計農曆年後取得使用執照，機器設備架設自動化人工智能產線。

和大指出，嘉義三廠預計最快第3季可進入投產階段，產能逐步拉升，預計全產能規模是原有嘉義一廠和嘉義二廠的總合。

和大預期明年嘉義三廠產能可望滿載，若明年嘉義三廠全產能開出，和大整體產能可望倍增，法人預估業績可望多貢獻新台幣30多億元。

特斯拉在美國加州和中國上海兩大廠區電動車產線產能持續提升，其中美國加州佛利蒙特（Frement）廠區Model 3加上Model Y年產能約50萬輛，中國上海廠今年年產能規劃45萬輛，其中Model 3和Model Y年產能分別是25萬輛和20萬輛，可望帶動和大減速齒輪機構設計和齒輪傳動系統出貨表現。

因應未來電動車和全球車市轉型，和大規畫啓動嘉義第五、六廠建廠規劃，預定2022年動工，因應2023年後新增客戶需求，目前已掌握歐、美、中、韓多家手機及科技大廠投入電動車商機趨勢。

本土法人預期，和大今年來自特斯拉業績年成長幅度估超過35%，占和大整體業績比重可超過4成；今年其他電動車訂單可望明顯放量。

和大日前辦理現金增資發行普通股2500萬股，每股認購價格新台幣90元，實收股款總額22.5億元，已全數收足，增資基準日為2月1日，預訂股款繳納憑證上市日期在2月4日，此次現增股款主要用於償還銀行借款。

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