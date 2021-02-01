台北國際工具機展 實體展擬延至明年

全球疫情持續延燒，台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦兩年一度的台北國際工具機展實體展決定延期舉行，線上展則如期在3月15日開展，使得機械公會希望後續接單金額達16億美元的計畫泡湯。貿協表示，近期將會公布實體展檔期，機械公會傾向實體展延至2022年的2、3月舉行。

近期國內爆發多起本土確診案例，業者認為不需冒險舉辦，機械公會理事長柯拔希上周五緊急召開臨時常務理監事會，邀工具機三個專委會會長及外貿協會新任秘書長林芳苗討論。

貿協屬意線上及實體展如期舉行，與會業者則建議延後下半年或一年舉行，但考量貿協下半年展期滿檔，機械公會決議延後一年，預計明年2、3月舉行台北國際工具機展，實際展期端視貿協未來檔期再做調整。

會後，不少報名參展工具機廠輾轉獲悉實體展可能延期舉行，為了杜絕各種傳言，機械公會與貿協共同具名發公開信給參展廠商，說明2021年台北國際工具機展線上線下報名參展廠商家數各有一千家，使用攤位六千個，但鑒於國內外疫情又升溫，如無法控制人流及保持安全距離，強烈建議取消或延後舉辦大型聚集活動。

主辦單位依參展家數所派人員及參觀人數估算，每日近2萬人，顧及參展代表及參觀者健康安全，並配合政府嚴謹防疫措施，決定實體展將延期辦理，各參展商參加線上展的資格仍保留不變。

在線上展方面，主辦單位會與各參展廠商共同攜手，注入科技數位元素，廠商可利用3D、VR及影片展示最新產品，可透過視訊採購洽談會、線上即時媒合、視訊會議等功能與國內外買主洽談媒合。