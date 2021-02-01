對手頻展店 SOGO高坪效突圍

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯1日指出，2020疫情年除了上半年受衝擊較大，下半年均陸續追回，周年慶更是創近期新高，全年營業額達446億元，扣掉新竹站前店，與2019年持平，且在行銷與努力降低租金雙重控管下，去年EPS達1.28元，年增長逾1.17倍。

黃晴雯強調，2021年後疫情時期，國人消費仍會集中台灣，包括忠孝、復興等均將進行改裝強化，期全年挑戰455億元，年成長2％。

她同時首度針對正義國宅都更大案「Diamond Towers」有其他百貨搶進商場經營表示，「不管花落誰家對東區、SOGO都好」。

至於敦化館房東易人，她強調「買賣不破租賃」，敦化館合約至2025年到期，目前不影響營運，敦化館一直以高端客群客製服務為主，據悉，新業主皇翔建設至今規畫案未確定，如果不做商場，也會把表現優異廠商移往復興店、忠孝店，與廠商共榮。

黃晴雯指出，SOGO忠孝館在10大百億店中，是全台坪效王，僅有9,188坪，且是百億店唯一沒有精品櫃的大店，一年坪效120萬元，而冠軍櫃中，包括美妝、香氛有七成，寢飾55％、家電超越五成，有美妝天后宮美名的忠孝店，化妝品去年業績28.2億元為全台冠軍，今年改裝挑戰30億元，回到2019年水準。

復興店則是去年SOGO成長最高的百億大店，復興店長許淑賢指出，去年精品大爆發，交易筆數成長20％，涵蓋敦化館總計27個精品品牌，包括LV、愛馬仕、香奈兒、Celine、Fendi等均是全台精品坪效王，今年復興店1月更是再創高峰、全店成長達34％，精品更年成長達63％。去年復興單店業績141.5億元，居大台北百貨之冠，今年3月推設計師專區，集結溫慶珠等11家台灣設計師品牌，全年挑戰145億、年增2.5％。

面對新光三越、遠百等積極展新店，SOGO總經理汪郭鼎松表示，SOGO以坪效及市占取勝，像是台北東區三家店合計逾280億元，在北市商圈市占逾五成，而中壢SOGO去年50億、年增1.6％，居桃園百貨第一大，新竹SOGO業績占比亦逾五成，坪效高才是SOGO追求目標。