製鞋產業明星股：寶成、豐泰、鈺齊-KY

夏季奧運與新冠肺炎變種病毒株的利多與利空交互影響，恐將影響製鞋業2021年營運布局與經營績效表現。尤其，2020年夏季奧運，因疫情關係，已被迫延期至2021年7月23日至8月8日在東京登場，但新冠肺炎變種病毒株，已蔓延至歐、美、亞、非洲，各國政府若無法有效防疫管制，今年奧運能否如期舉行，還有變數，讓製鞋業在「金牛年」的營運，仍戰戰兢兢地應戰。

另外，2020年新台幣升值效應，讓製鞋業2020年意外提列不少的匯損，恐影響全年度獲利表現。今年第一季新台幣匯率的走向，將成為製鞋業關心奧運與疫情之外，另一個營運焦點議題。

寶成 各廠精進設備迎轉機

寶成（9904）自結2020年度合併營收2,499.67億元、年減20.18％，主因是受到新冠肺炎疫情影響所致。由於疫情對製鞋業務訂單與生產效率，所造成影響程度，已有好轉，使得製鞋業務營收表現，已連續近四個月呈現月增趨勢。不過，寶成旗下香港上市公司裕元，去年度營收為84.45億美元、年減16.4％。

另通路業務方面，裕元旗下香港上市公司的寶勝國際，2020年度營收為人民幣256.13億元，折合約37.09億美元、年減5.8％。即使如此，寶成仍按照計畫，進行旗下緬甸、印尼、越南及大陸廠的設備汰舊換新計畫，以增強集團的接單競爭力。

豐泰 持續擴產營收看旺

豐泰（9910）2020年度成品鞋銷售量達逾1.09億雙、年減10.2％，創同期次高，加上新台幣升值等因素影響下，使得去年度合併營收逾689.59億元、年減6.73％。豐泰自結2020年度稅後盈餘48.15億元、年減約22.72％，EPS為5.46元，遠低於2019年度的8.48元。

豐泰表示，除大陸外，包括越南、印尼，及印度廠區的製鞋產能，都會慢慢地提升，尤其，豐泰印度廠區，包括印度Tamil Nadu省的製鞋特別經濟工業區的廠區，及第二工業區Bargur廠區，未來還會持續擴大印度製鞋營運布局。法人認為，若擴產效益發酵，豐泰2021年營運表現，可望回復至過去營運正軌。

鈺齊-KY 新訂單需求強勁

鈺齊-KY（9802）自結2020年度合併營收113.46億元、年減11.66％，若以美元計價，僅年減7.53％，創同期營收次高。

鈺齊認為，短期雖仍存有運輸遞延現象，但終將不會影響2021年春夏鞋款整體出貨表現，也不會影響整體秋冬季量產訂單（出貨時間大約介於4月～10月）的下單積極度。

集團自2020年下半年以來，已加快擴增集團製鞋產能，亦同步明顯感受到大部分國際品牌，對後市開發鞋款與量產訂單需求的強勁增長力道，將有利於公司2021年營運表現。