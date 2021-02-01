自行車產業明星股：巨大、美利達、桂盟

2020年，對自行車產業來說，簡直是「上帝送來了一份大禮」！

因為一場疫情，讓人們保持安全距離，歐美國家鼓勵民眾以自行車取代搭乘大眾運輸工具，甚至補助民眾購買自行車，帶動全球自行車掀起搶購熱潮，訂單從2020年Q2一路旺到2021年Q3之後，無論是整車廠或零組件廠，各個廠商訂單滿手、產能滿載，2021年春節紛紛傳出將縮短假期加班趕工，以滿足市場的龐大需求。

尤其是自行車三雄-巨大、美利達、桂盟，2020年營收與獲利均大暴衝，前三季獲利不僅創歷史新高，且都賺贏2019年一整年。

巨大 看好疫後健康新生活商機

全球自行 車龍頭大廠巨大（9921）2020年集團合併營收首度衝破700億大關達700.03億元，年成長10.41％，締造營收歷史新高！法人表示，巨大2020年前三季EPS高達9.69元，全年有機會挑戰13元以上的新高。

巨大表示，通路端庫存正常為2至3個月，目前歐美、亞洲經銷通路 卻僅有2至3周的庫存水位，疫情已改變人們的生活方式，重視健康運 動休閒趨勢不變，巨大對2021年抱持「樂觀期待、謹慎看待」。

法人表示，歐美市場對中低階自行車的需求熱潮延續至2021年，且巨大訂單能見度已看到2021年Q3，巨大2021年營收與獲利續攀高峰可期。

美利達 看好2021年已無淡季

而美利達（9914）因考量缺料及缺櫃等因素，調整出貨規模，2020年合併營收270.92億元，年減3.33％。不過，美利達2020年Q4在傳統淡季仍維持二位數增長，美利達全球各銷售子公司在各主要市場的銷售業績均大幅成長，2020年前三季EPS大賺9.75元，不只賺贏2019年一整年，2020年整體獲利仍可望締造歷史新高。

法人表示，美利達2021年度車種訂單遞延出口約一個季度，且2022年度新車種需求也大幅增加，在下游需求殷切、上游供料吃緊下，客戶已陸續提前下單到2022年Q1；對應兩個年度車種訂單重疊爆滿的需求，美利達2021年已無淡季可言。

桂盟 獲利創新高

桂盟（5306）在自行車鏈需求持續暢旺、非自行車鏈事業部銷售同步增長下意思，2020年合併營收達61.5億元，年增18％，創歷史新高；2020年前三季EPS達8.46元，全年獲利將締造歷史新猷。

法人表示，目前全球各主要市場庫存偏低，整車廠、零件廠卯足全力生產對應仍無法滿足市場需求，估計這波需求將持續到2021年Q3之後；尤其在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減下，桂盟已增加10％產能，搭上產業持續增溫，桂盟2021年營運續創高峰有望。（曾）