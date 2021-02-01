觀光產業明星股：漢來美食、王品、豆府

新冠肺炎情今年首季在國際有升溫趨勢，觀光股中旅行社因國門不開，僅能靠國旅支撐，業務依舊低迷。觀光飯店集團餐飲業績雖回流，但大台北都會區飯店住房生意仍低迷，持續衝擊全年營收與獲利。去年第一季因疫情嚴重衝擊基期低的連鎖餐飲集團，今年同期則因台灣疫情相對穩定，農曆春節與寒假帶動聚餐商機，無法赴海外度假的國人勢將增加在餐廳消費的頻率，營收與獲利可較去年首季成長。

漢來美 首季營收可望再創

漢來美食（1268）受惠內需消費大爆發加上展店效應，去年12月營收營收3.57億元，連續6個月刷新單月新高。2020年第四季營收為9.99億元、年增6％，亦創同期新高，且連二季創單季同期新高。下半年營收20.13億元，較上半年增39％、年增7％，創下半年歷史新高。

展望後市，今年第一季除了有農曆除夕圍爐、情人節大檔，國人無法出國加上返台過年者增加，均有助帶動連假聚餐商機。另外，大企業雖然紛紛取消大型尾牙春酒，但是旗下有多品牌多聚點的漢來美食，仍然可望爭取到化整為零的部門尾牙春酒，法人樂觀推估，漢來美食2021年Q1業績可望延續去年下半年的榮景，並且再創同期新高。

王品 兩岸營運動能強勢

王品集團（2727）2020年12月台灣、大陸營收雙升，合併營收15.3億元，改寫同期新高，年增12.63％。其中台灣事業群9.9億元，年增16.3 3％，連續六個月雙位數成長，且連續第八個月改寫近年新高。大陸事業群營收5.4億元，年增6.48％、月增16.43％，恢復疫情前水準。

王品2020年第四季營收43.2億元，年增13.8％，也創下同期歷史新高。王品2020全年營收152.1億元，台灣事業群全年營收達104.8億元，年增7.12％，睽違4年後重回百億元俱樂部。

除積極搶攻農曆除夕與春節取餐、以及企業微型尾牙春酒商機，王品集團2020年12月一口 氣開出18家新門店，集團並積極推動老鍋物品牌升級轉型，目前王品旗下五個火鍋品牌已有113家直營門店，今年一月霸王寒流接連來襲，王品鍋物品牌業績強強滾，為第一季營收挹注強勢動能。

豆府 雙位數成長可期

豆府集團（2752）去年業績表現令人驚豔，12月單月、第四季與全年皆創歷史新高。

因成功搶到企業微型尾牙商機，加上百貨公司慶祝耶誕舉辦各種活動帶來消費 人潮，2020年12月營收1.75億元，年增24.91%；2020年全年營收18.06億元，年增29.36%，續創歷史新高。

第一季為傳統尾牙春酒旺季，豆府推出「微型尾牙」專案並加碼推出折扣優惠及抽獎活動，符合各公司行號聚餐需求，各店詢問度高，訂位熱烈。而為迎接舊曆闔家團圓除夕夜，豆府也推出了適合四到五人小家庭的團圓年菜組搶市。

此外，為搶農曆春節拌手禮商機，豆府亦推出「寒風雙蔘栗子雞禮盒」和自然風味的「手工蛋捲禮盒」兩款應景商品，預計都將為第一季營收帶來正面效應。