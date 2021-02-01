運輸產業明星股：慧洋、大車隊、台驊

2020年因為疫情帶來的宅經濟，讓貨櫃船運自下半年開始運價一路高升，運價由美國線領漲，接著因為疫情惡化讓多國碼頭與運輸物流出現缺工現象，進而造成貨櫃疏運調度困難，進而造成缺櫃問題，演變成全航線漲價現象，今年第一季運價攀上最高峰，讓貨櫃船運的榮景延續到新的一年。

散裝船運市場則因今年需求明顯大於供給，元旦假期過後市場運價一路上漲，淡季出現超旺現象，也印證今年散裝船運市場確實看好的預測，讓部分營運艱困的船公司順利擺脫困境，迎向大反轉的機會。

慧洋 今年獲利大爆發

擁有最大散裝船隊的慧洋-K（2637）自結2020年全年營收119.39億元，稅前獲利1.34億元，每股稅前盈餘0.18元。由於今年散裝市場需求估計增加5％，船噸卻僅增約1.5％，後市大好。

慧洋去年3.8萬噸輕便型船平均日租僅約8千美元，公司今年年初有1艘該型船簽下兩年約，第一年日租9,700美元，第二年加價1,500美元，公司年內有6艘新船交船。法人估慧洋今年船舶平均日租以平均提高2千美元做保守估計，一年就增加9,792萬美元收入，慧洋股本是74.64億，換算每股可增3.64元獲利，因此估算EPS上看4元。

大車隊 多元發展業續看旺

大車隊（2640）去年首季受疫情影響，叫車業務減少近五成，靠全球快遞、洗衣、金讚修車等周邊事業獲利，5月開始逐漸恢復，第三季已經追回去年同期業績，第三季營收14.67億元，稅前淨利2.78億元，歸屬於母公司淨利2.12億元，每股盈餘3.76元，優於前一年的3.65元。

公司旗下的全球快遞，目前已經有2.5萬台小蜜蜂（機車），並開始提供全聯超市「小時達」業務，金鑽修車廠去年12月開始單月獲利，目前有六家店，預計年內再增3到4家，計程車有2.2萬輛，持續小幅成長，成長最快的是多元化計程車，去年3月約3千輛，目前已經破4千輛，估計今年公司整體業績可成長一成以上。

台驊 海運承攬今年業績旺

以經營海運承攬業為主的台驊投控（2636），2020年12月營收18.21億元，年增82 .15％、月增14.10％；其中，海運部分營收11.18億元，年增99％、月增6.48％，雙創歷史新高。該公司去年1～12月合併營收151.52億，較去年同期成長34.18％，也是歷史新高。

去年台驊海運進出口業務86.15億元，占總營收56.86％，年增率33.85％；空運進出口業務營收50.19億元，占總營收33.12％，年增率50.61％；物流業務營收15．19億元，佔總營收10.02％，年減0.36％。公司採取多元化策略，經營中歐鐵路已有六年，去年中歐鐵路班共開出1.24萬列，運價也高漲，而台驊是國內攬貨業唯一長期簽約包艙經營的公司。