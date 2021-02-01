造紙產業明星股：華紙、永豐餘、正隆

造紙類股2021年三路衝刺「錢」途！首先，隨著台灣、大陸、越南疫後產業率先復甦，一路拉動工紙、紙箱需求，加上2020年第四季起反映原物料成本逐步調漲價格成功，工紙三雄正隆、永豐餘、榮成當季營收獲利明顯向上，2021年逐季成長將更有感。

尤其是台灣市場營收貢獻佔比較高的正隆、永豐餘，承受國內外原物料上漲壓力炸鍋，2021年1月起紛紛與客戶協商調整價格，據悉漲幅15％上下，是近三年來國內工紙、紙箱首度喊漲，台灣市場向來維穩，漲價效應可望自3月起陸續反映在獲利表現。

八成營收獲利來自大陸的榮成，受惠大型陸廠2020年9月起陸續帶頭喊漲，第四季稅前獲利明顯增加八成，帶動全年稅前獲利倍增；2021年大陸禁廢令落實，陸廠不再享有進口廢紙成本優勢，有台灣產線補給支援的榮成將兩岸連線作戰，與陸廠搶市占。

除了一路順勢漲價穩營收獲利，大型紙廠加碼研發新品、改善產品組合，也積極兵分二路搶攻高毛利的高端市場。

華紙 打破漿局獲利改善

華紙（1905）則一面致力打破「漿」局，一面加速轉型為生物材料公司，進軍非塑大藍海市場。受惠2020年第四季國際漿價攀升，華紙跟漲大約3～5％，加上股利收入挹注，單季有機會轉盈；除原料及運費上漲因素，大陸禁廢令發威，需要短纖紙漿調整工紙品質，華紙2021年首季漿價有機會再漲約5％，持續改善華紙獲利表現。

接下來，華紙剛以20億元購入桃園觀音土地廠房，規劃非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，預計2021年第二季營運，主攻食品包材外銷歐美；另在花蓮廠也將投入數億元興建新廠，利用製漿優勢生產全循環終端產品，搶攻市場更大的非塑工業包材。

正隆 國際紙箱大單接不完

正隆（1904）看好全球企業紛紛南遷至東南亞設廠，日前斥資近2億元在越南隆安紙器廠購入當地第一台國際級先進預印系統，將於2021年2月投產，同時在台灣的苗栗也有一台預印系統，專攻國際大客戶高端紙箱大單。

對工紙大廠來說不「紙」這樣，除了工紙生產、紙器服務，近年也加碼培養第三隻腳，跨足ESG循環經濟，正隆、永豐餘2021年起將發綠金財。

永豐餘 2021年起將發綠金財

永豐餘（1907）循環經濟大本營在新屋廠，有全台最大沼氣發電系統，將造紙製程排出廢水轉換成有價值的沼氣（甲烷）可以發電，再以綠電型式賣給台電，目前月收入約800萬元，2021年第二期完成，收入有望倍增；還有全台首座零燃煤固體再生燃料（SRF）鍋爐的汽電共生系統，試營運中，預計第一季商轉，鍋爐可代燒廢塑膠賺取處理費，廢塑膠變成永豐餘的燃料，也可減少費用。

此外，正隆則已導入風力、太陽能發電，從自用走向外售，取得逾7,730張再生能源憑證，堪稱綠電大戶。近期發展是在台中轉運倉加裝太陽光電，提高綠電輸出，部分賣給台電；高雄燕巢新廠預計2021年第二季完工，可提高太陽能發電輸出；另將商轉的竹北廠生質能發電系統，也可服務其他紙廠或附近工業區。