郵局員工爭同工同酬 中華郵政估年增12億

中華郵政公司改制18年，人員薪資依改制前後而異，台灣郵政產業工會指同工不同酬，今天陳情要求公平對待，中華郵政表示全力爭取，每年約增新台幣12億元支出，交通部也支持。

郵政總局公司在民國92年1月1日改制為中華郵政公司，改制前進用的人員具公務員身分，改制後的權益仍獲保障；改制後進用的人員為適用勞基法的勞工，兩者的薪資待遇不一樣，前者高於後者，工會披露同工卻不同酬，差別主要在職務加給。

交通部在108年已先就中華郵政主管部分，將改制前後聘用主管加給調為一致，但是基層人員部分仍待改善。

以內勤人員為例，改制前進用的人員稱為轉調人員，非主管的職務加給每個月有4,850元，改制後進用者稱為職階人員，並無職務加給；外勤人員的職務加給部分，職階人員比轉調人員每月少2,500多元。

中華郵政發言人郭純陽說，近幾年已設法縮小兩種不同制度下的人具薪資差距，例如在107年調薪時，轉調人員調升3％、職階人員調5％，108年調薪時，轉調人員調升1％、職階人員調升3％。

郭純陽說，上週董事會已通過爭取職階人員薪資調整案，在現有能力下極力向交通部及行政院爭取，估計每年增加的人事費用支出約12億元。

台灣郵政產業工會上午中華郵政總公司陳情，要求公平對待等七大訴求，職階（含約僱人員）的職務加給比照轉調人員應一次到位、全額發放，並回溯至108年1月。

中華郵政目前約有2萬6,000多名員工，改制前進用的轉調人員約占4成，改制後進用的職階人員約有6成。

交通部上週發稿，為協助中華郵政妥善處理職階（含約僱）人員的職務待遇問題，109年已督導公司籌組專案小組，並多次召開勞資協調會議，研議在財務狀況容許前提下，合理漸進調整職階人員待遇結構，中華郵政已擬可行方案，近日會陳報交通部轉陳行政院爭取。

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