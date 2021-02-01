明基材、誠美材訂單滿手 獲利躍進

由於面板供需依舊吃緊，偏光片產能持續滿載，在TV面板帶動下，法人估計，明基材（8215）偏光片產能至少滿載至第3季，誠美材（4960）到今年上半年幾乎全產能全滿，訂單能見度高，看好兩大偏光板廠上半年淡季不淡，短期需求吃緊有利於推升單價及獲利。

因遠距需求帶動面板出貨，也激勵關鍵零組件偏光片需求，明基材去年第4季營收衝上40億元，年增20.6％，為2015年第1季以來再次看到40億元；誠美材去年第4季營收27.61億元，年減25.7％，是去年度單季最高峰。

明基材共三條產線，近年來力求高值化升級，未擴增產能，每年僅透過去瓶頸增加5％至10％產能，獲利穩定走揚。2020年底電視銷量優於預期，品牌廠與面板廠持續針對TV面板回補庫存，明基材應用在TV占比40％，在TV面板帶動下，明基材偏光片產能到今年第3季都可望呈現滿載。

隨著產能滿載，法人估計明基材平均毛利率可望上升至16～17％。此外，其他高毛利率產品陸續開花，電池隔離膜已切入第二家日系車廠取得驗證，2021年中出貨，將挹注今年營收及獲利。而隱形眼鏡及痘痘貼需求在去年第4季也已經回溫，法人看好隱形眼鏡及痘痘貼可恢復20％以上年增率。

誠美材因應宅經濟訂單需求，四條線接近全產能投產，且2021年來自MNT的占比拉高，將有助產品組合及毛利率優化。近期日圓升值，購料成本墊高，誠美材第1季產品售價預計調高約5至10％。

（ 時報資訊 莊丙農）

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