中鋼3月內銷盤價全面漲 平均漲幅2.5％

中鋼1日提前開出3月份內銷盤價，全面調漲熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼片及熱浸鍍鋅鋼捲建材和烤漆料等六大項規格產品價格，每公噸調漲450至2,500元，平均漲幅2.5％。

其中熱軋鋼板和熱軋一般料、冷軋一般料每公噸漲700元，中低規格電磁鋼片每公噸漲2,000元、高規格電磁鋼片每公噸漲2,500元。

中鋼公司110年2月1日召開3月份內銷鋼品盤價會議，會中決議：

國際貨幣基金（IMF） 1月上調今（110）年全球經濟成長率達5.5％，高於去（109）年10月預估的5.2％。國發會也發布12月景氣對策信號，隨著國內景氣「全面復甦」，燈號轉呈景氣趨熱的「黃紅燈」，為100年3月以來新高，景氣領先、同時指標上升，加上台灣去年GDP創下2.98％佳績，顯示國內經濟持續增溫，帶動消費及投資需求，另在歐美新冠疫苗上市並大規模施打下，預期全球經濟將揮別疫情干擾，重拾經濟成長動能。

原料方面，鐵礦砂價格仍在155至170美元／公噸高檔盤整；煤礦部分，因澳洲氣候因素供應吃緊，冶金煤FOB

Australia現貨價格更在半個月內由105升至158美元／公噸左右，呈現階梯式的跳漲逾五成以上。其他如合金、石料等副原料也出現供應異常情況，近期全球貨櫃亦面臨嚴重短缺且運費翻倍調漲。各大鋼廠煉鋼成本仍然居高不下，將可有效支撐鋼鐵行情，維持穩定發展格局。

大陸寶武、鞍鋼主力鋼廠陸續開出3月份盤價，皆以平高盤開出，其中鍍面產品漲幅200至600人民幣／公噸，反映出汽車、家電內需產業配合推動節能、綠能政策下，需求穩定成長，後市展望樂觀。另，台灣內銷熱冷軋流通行情與本公司2月份出廠淨售價約1,400至1,800新台幣／公噸利差，下游營運狀況良好。

中鋼考量各項原物料成本不斷高漲並兼顧下游業者競爭力與轉嫁能力，及各產業不同特性及營運狀況，本次仍採取「衡平、穩健」原則開出盤價。中國大陸電磁鋼捲受電動車需求帶動走勢仍舊強勁，行情連動下，調幅相對較高。

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