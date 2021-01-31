聯成林園廠大火 估財產損失2,700萬

聯成化學科技公司高雄林園廠29日晚間發生大火，今天發布重大訊息公告指出，粗估帳務財產損失約新台幣2,700萬元。

聯成說明，林園廠29日晚間特化（特可）產線，火源引燃固體原料，引發火勢，發生原因尚待鑑識單位確認。現場操作員立即處理滅火，同時通知消防隊，啟動緊急處理程序，召回員工支援，並無人員傷亡。

聯成建物、廠房、設備（重置成本）及存貨均已足額投保，同時已足額投保營業中斷險，理賠金額待保險公司與公證單位進行查勘後估算，初估保險自負額為理賠金額的10%。

聯成表示，損失產能未復原之前，以現有庫存及大陸、東南亞各子公司調度因應，可充分支援市場所需。初估影響2020年2月合併營收約0.15%，後續影響尚在評估中。另外，環保可塑劑位於臨海廠區不受影響。

聯成林園廠特化（特可）產線去年全年度營收金額為新台幣2.47億元，占合併營收約0.48%。

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