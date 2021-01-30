1/31前瞻一周》下周國內外財經焦點

02/01（一）

勞動部公布無薪假統計 富邦金收購日盛金截止 中經院發布2021年1月臺灣採購經理人指數 南區國稅局記者會 富住通商用不動產與屏科大舉辦商用不動產市場研究發表會 遠東SOGO百貨年終記者會 盛群法說會