1/31前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|02/01（一）
|
勞動部公布無薪假統計
富邦金收購日盛金截止
中經院發布2021年1月臺灣採購經理人指數
南區國稅局記者會
富住通商用不動產與屏科大舉辦商用不動產市場研究發表會
遠東SOGO百貨年終記者會
盛群法說會
|02/02（二）
|
開發金公開收購中壽截止日
台彩推出農曆年前應景刮刮樂記者會
瑞昱法說會、世界先進法說會
|02/03（三）
|
台中港三井Outlet年終記者會
巨城年終記者會
聯亞法說會
台泥花蓮廠達卡園區一周年活動
|02/04（四）
|
賦稅署統一發票記者會
台南平實營區8638坪土地都更簽約
中華電信法說會
中華精測法說會
友達法說會
|02/05（五）
|
央行公布1月外匯存底
主計總處公布1月物價統計
敦泰法說會
日月光投控法說會
國際財經焦點
|02/01（一）
|
美國12月建築支出、1月ISM製造業指數、1月Markit製造業PMI終值
歐元區1月製造業PMI終值、12月失業率
日本1月製造業PMI終值
韓國1月貿易收支、1月製造業PMI終值
|02/02（二）
|
歐元區第4季GDP
韓國1月CPI
澳洲央行公布利率決策
新加坡1月製造業PMI終值
|02/03（三）
|
美國1月ISM非製造業指數、1月ADP就業數據
歐元區1月服務業PMI終值、1月CPI、12月PPI
日本1月服務業PMI終值
紐西蘭第4季失業率
泰國央行公布利率決策
|02/04（四）
|
美國上周初領失業救濟人數、12月工廠訂單
歐元區12月零售額
英國央行公布利率決策
澳洲12月貿易收支
|02/05（五）
|
美國1月非農就業報告、12月貿易收支、12月消費信貸
日本12月家庭支出
韓國12月經常帳
印尼第4季GDP
陸港澳焦點
|02/01（一）
|
財新中國1月份製造業PMI
阿里巴巴H股公布2020年第四季財報
符合條件的科創板股票將正式納入滬港通
「互聯網保險業務監管辦法」、「碳排放權交易管理辦法」、「海警法」正式上路
|02/02（二）
|
平安健康H股公布2020年第四季財報
美國主要場外交易平台OTC Market正式剔除12檔陸企股票在該平台買賣，中芯國際名列其中
|02/03（三）
|
財新中國1月份服務業PMI
聯想集團、中國平安H股公布2020年第四季財報
|02/04（四）
|
中芯國際H股公布2020年第四季財報
|02/07（日）
|
1月外匯存底
台股一周焦點
|02/01（一）
|除權
|科嘉-KY
|法說會
|盛群
|新股買賣
|全宇昕
|02/02（二）
|除息
|麗清
|法說會
|瑞昱、世界、精材
|02/03（三）
|股臨會
|亞信
|除權
|惠特
|法說會
|穩懋、聯亞
|02/04（四）
|法說會
|友達、中華電、譜瑞-KY、精測、原相
|02/05（五）
|法說會
|日月光投控、敦泰
|股臨會
|牧東