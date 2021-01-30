1/31前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／PhotoAC

國內財經焦點

02/01（一）

勞動部公布無薪假統計

富邦金收購日盛金截止

中經院發布2021年1月臺灣採購經理人指數

南區國稅局記者會

富住通商用不動產與屏科大舉辦商用不動產市場研究發表會

遠東SOGO百貨年終記者會

盛群法說會
02/02（二）

開發金公開收購中壽截止日

台彩推出農曆年前應景刮刮樂記者會

瑞昱法說會、世界先進法說會
02/03（三）

台中港三井Outlet年終記者會

巨城年終記者會

聯亞法說會

台泥花蓮廠達卡園區一周年活動
02/04（四）

賦稅署統一發票記者會

台南平實營區8638坪土地都更簽約

中華電信法說會

中華精測法說會

友達法說會
02/05（五）

央行公布1月外匯存底

主計總處公布1月物價統計

敦泰法說會

日月光投控法說會

 

國際財經焦點

02/01（一）

美國12月建築支出、1月ISM製造業指數、1月Markit製造業PMI終值

歐元區1月製造業PMI終值、12月失業率

日本1月製造業PMI終值

韓國1月貿易收支、1月製造業PMI終值
02/02（二）

歐元區第4季GDP

韓國1月CPI

澳洲央行公布利率決策

新加坡1月製造業PMI終值
02/03（三）

美國1月ISM非製造業指數、1月ADP就業數據

歐元區1月服務業PMI終值、1月CPI、12月PPI

日本1月服務業PMI終值

紐西蘭第4季失業率

泰國央行公布利率決策
02/04（四）

美國上周初領失業救濟人數、12月工廠訂單

歐元區12月零售額

英國央行公布利率決策

澳洲12月貿易收支
02/05（五）

美國1月非農就業報告、12月貿易收支、12月消費信貸

日本12月家庭支出

韓國12月經常帳

印尼第4季GDP

陸港澳焦點

02/01（一）

財新中國1月份製造業PMI

阿里巴巴H股公布2020年第四季財報

符合條件的科創板股票將正式納入滬港通

「互聯網保險業務監管辦法」、「碳排放權交易管理辦法」、「海警法」正式上路
02/02（二）

平安健康H股公布2020年第四季財報

美國主要場外交易平台OTC Market正式剔除12檔陸企股票在該平台買賣，中芯國際名列其中
02/03（三）

財新中國1月份服務業PMI

聯想集團、中國平安H股公布2020年第四季財報
02/04（四）

中芯國際H股公布2020年第四季財報
02/07（日）

1月外匯存底

台股一周焦點

02/01（一） 除權 科嘉-KY
法說會 盛群
新股買賣 全宇昕
02/02（二） 除息 麗清
法說會 瑞昱、世界、精材
02/03（三） 股臨會 亞信
除權 惠特
法說會 穩懋、聯亞
02/04（四） 法說會 友達、中華電、譜瑞-KY、精測、原相
02/05（五） 法說會 日月光投控、敦泰
股臨會 牧東

工商時報 數位編輯